Orban, despre autostrada Lugoj-Deva: Pentru magariile facute pe lotul 3 nu plateste nimeni? Ce s-a intamplat acolo e de Parchet!

Premierul Ludovic Orban l-a intrebat pe ministrul Bode despre situatia autostrazii."Astazi, situatia autostrazii Lugoj-Deva se prezinta in felul urmator: avem 66 de km de autostrada pe care se circula fara restrictii, avem 21 de km in lotul 3 unde se circula cu restrictii de viteza si de tonaj, avem 4 km din lotul 2 muzeu in aer liber - sunt finalizati in proportie de 75%, dar nereceptionati - si avem 9 km din lot - celebra sectiune a ursilor - nerealizati", a raspuns Bode.Ministrul a precizat ca obiectivul este finalizarea lucrarilor la autostrada, astfel incat circulatia sa se desfasoare in siguranta. In acest sens, incepand de joi, se vor ridica restrictiile de tonaj pe lotul 3."Incepand de maine, 28 mai 2020, CNAIR va ridica temporar restrictiile de tonaj pe tronsonul 3, cei 21 de km dintre Holdea si Ilia", a adaugat ministrul Transporturilor.Ulterior, si Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anuntat ca vor fi ridicate aceste restrictii."Incepand de joi, 28.05.2020, se ridica temporar restrictiile de tonaj (7,5 tone) instituite pe lotul 3 al autostrazii Lugoj - Deva. Precizam ca restrictiile de viteza vor fi mentinute pentru desfasurarea traficului in conditii de siguranta", se arata intr-un comunicat remis miercuriBode a mai spus in sedinta ca in continuare se face expertiza pentru terasamente si ca sunt contractate toate lucrarile. In plus, ministrul a adaugat ca se doreste si ridicarea restrictiilor de viteza.Ulterior, prim-ministrul l-a intrebat daca "pentru magariile facute pe lotul 3 nu plateste nimeni?".In replica, Lucian Bode a mentionat ca este vorba despre lotul 3 si despre "constructorul spaniol"., tocmai ca sa creeze posibilitatea companiei sa castige, pentru ca acolo lucrurile sar in ochi. Lipsa de aparare, astea toate trebuie sanctionate, trebuie trimis catre Parchet... ce s-a intamplat acolo e de Parchet. Dupa cum arata lucrurile, va spun clar ca totul e cusut cu ata alba", a spus Ludovic Orban.Ministrul Transporturilor a mai punctat ca "este inadmisibil sa ai 5-6 receptii partiale perfecte si, cand ajungi la 98% progres fizic, lucrarile sa nu mai fie in regula si sa reziliezi contractul".In fine, premierul Orban a cerut efectuarea unui control, iar toate rezultatele "privind ilegalitatile" sa fie trimise la Parchet."Sa faceti un control si toate ilegalitatile sa fie cuprinse intr-un raport si trimis la Parchet. Nu e normal sa pierdem bani din cauza ticalosiei unora care au alte interese decat sa construiasca autostrazi", a conchis liderul liberalilor.A.D.