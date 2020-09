Orban spune ca nu ia in calcul schimbarea ministrului Transporturilor: "Nu are niciun fel de raspundere"

Ludovic Orban a afirmat, vineri, raspunzand unor intrebari ale jurnalistilor, ca ministrul Transporturilor , Lucian Bode, rareori a apelat la transportul cu masina SPP, folosind masina de la Ministerul Transporturilor."Atunci cand esti intr-o masina a SPP, tu comunici doar destinatia si ora la care trebuie sa ajungi. Demnitarul nu are nicio putere de a dicta echipei SPP-ului care ii asigura deplasarea viteza cu care sa se deplaseze si conduita in trafic . Domnul Bode este un om extrem de serios, un om care niciodata nu a abuzat de functie in vreun fel, dimpotriva este un om simplu, este un om cu bun simt... (...) Din punctul meu de vedere, eu cred ca activitatea unui ministru trebuie evaluata dupa rezultate, iar rezultatele se vad, sunt vizibile", a sustinut Orban.Orban a mentionat ca a avut o discutie cu Lucian Bode. Intrebat daca au discutat si despre o demisie/demitere, premierul a replicat: "Nu am discutat acest lucru".Intrebat de asemenea daca ia in calcul schimbarea lui Bode, Orban a afirmat: "Am dat raspunsul de trei ori pana acuma, am spus nu"."Deci inca o data, nu are niciun fel de raspundere, nu a fost la volan, nu a impus in nicun fel ritmul de deplasare, nici nu poate legal sa impuna ritmul de deplasare, nu a avut practic niciun fel de raspundere directa in producerea acestui eveniment , de regula nu face lucrul asta, nu este un om care sa abuzeze de prerogativele functiei de ministru si dimpotriva este un om foarte modest, un om cu bun simt si nu cred ca acuma, pe un accident care intr-adevar a avut loc se poate lua o decizie legata de mandatul de ministru si repet trebuie judecat dupa ceea ce face efectiv ca ministru", a spus premierul.Dosarul penal deschis in cazul accidentului in care a fost implicata masina SPP in care se afla ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a fost preluat de la Parchetul de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti de catre Sectia Parchetelor Militare, din dispozitia procurorului general Gabriela Scutea Initial, dosarul deschis la Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti, a fost declinat catre Parchetul Miliar intrucat soferul ministrului are grad militar.SPP a transmis deja detalii despre incident, spunand ca regreta "disconfortul creat participantilor la trafic".Ministerul Transporturilor a anuntat, luni seara, ca ministrul Lucian Bode a fost implicat intr-un accident rutier, dar nu a avut nevoie de ingrijirile medicilor. Bode se afla intr-o masina oficiala, condusa de soferul sau.Imagini care arata cum, in repetate randuri, masina in care se afla ministrul Lucian Bode depaseste, pe linie continua, si circula mult pe contrasens, depasind chiar o coloana intreaga de masini au fost surprinse de unul dintre cei depasiti in trafic.