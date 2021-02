Peste 60 de firme se bat pentru constructia celui mai lung tunel din Romania. Valoarea contractului se apropie de 1 miliard de euro

"Probabil cei 62 se vor asocia si vom avea 10-15 oferte. Sunt convins ca vor fi peste 10 oferte pentru acest obiectiv", a spus Bode, potrivit Adevarul.ro. Tunelul care va traversa Muntii Meses va avea o lungime de 2.890 de metri si va fi cel mai lung tunel rutier din Romania.Licitatia pentru tronsonul in lungime de 41 de km a fost lansata in 16 noiembrie 2020, pentru ca in 19 februarie sa se depuna ofertele. Valoarea totala a investitiei este de aproape un miliar de euro."Precalificarea inseamna ca primii sase vor fi selectati pe baza experientei in tuneluri realizate in Uniunea Europeana, in executia de poduri, a cifrei de afaceri - care trebuie sa fie de minim un miliard de euro, de asemenea, sa aiba utilaje in proprietate. Dupa ce vor fi parcurse aceste proceduri, in circa 60 de zile se vor analiza ofertele depuse, iar primii sase vor fi invitati sa depune ofertele angajante - tehnica si financiara. Probabil vor fi 30 de zile termen de depunere a ofertelor, inca 60 de zile evaluarea ofertelor. In minim sase luni, fara contestatii, am putea avea un contract de proiectare si executie pentru tronsonul Poarta Salajului-Nusfalau", a subliniat ministrul.