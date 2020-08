Primul lot din autostrada Comarnic - Brasov, scos la licitatie in acest an. Are 5,2 km si este varianta de ocolire a unui oras

"La Comarnic - Brasov daca vreti este etalonul bataii de joc la adresa infrastructurii romanesti, la adresa romanilor, pana la urma, pentru ca din 2002 pana astazi sa vorbesti despre 58 de km de autostrada si sa nu realizezi aproape nimic este o mare bataie de joc. Este o mare rusine, alaturi de rusinea ca Romania, capitala Romaniei, Bucurestiul, sa nu aiba centura si noi facem eforturi extraordinar de mari sa comprimam etapele ca in urmatorii 3 - 4 ani Bucurestiul sa aiba un inel de centura la nivel de autostrada. Asa este o mare rusine si faptul ca nu poti sa legi Bucurestiul de Brasov, nu ai legat Bucurestiul de Brasov in aproape 20 de ani", a declarat Lucian Bode, la B1 TV.El a explicat ca a preluat "parteneriatul public privat pe model Valcov - Dragnea" si l-a anulat, respectiv ca a preluat tronsonul de autostrada alaturi de alte 8 proiecte de autostrada de la Comisia Nationala de Prognoza la Ministerul Transporturilor si a realizat o unitate de implementare a proiectului."Apropo de loturi si de sectoare, am extras din Comarnic - Brasov varianta de ocolire Comarnic, centura Comarnicului, 5,2 km. Acolo, acest obiectiv are sub 75 de milioane de euro valoare eligibila. Il scoate la licitatie, este in procedura in acest moment. Am trimis catre ANAP. Suntem in procedura de a scoate la licitatie si pana la sfarsitul lunii septembrie sa reusim sa scoatem la licitatie acest tronson si sa semnam contractul in acest an. Deci primul tronson din Comarnic - Brasov va fi centura ocolitoare a Comarnicului la profil de autostrada pentru care noi estimam ca vom semna contractul in acest an. Pentru celelalte loturi, de la Ploiesti pana la Brasov, Ploiesti - Comarnic - Brasov, noi suntem in procedura si scoatem la licitatie partea de revizuire SF (studiu de fezabilitate - n.r.) si intocmire proiect tehnic de executie pentru toate aceste tronsoane astfel incat in momentul in care finalizam revizuirea documentatiei sa scoatem la licitatie doar executia", a declarat Lucian Bode.El a a spus ca Romania isi permite sa aloce 1,1 - 1,2 miliarde de euro pentru a realiza acest obiectiv extrem important in tot ce inseamna angrenajul moblitatii in Romania.