Promisiunea lui Bode: "Romania va beneficia de peste 1.000 de kilometri de autostrazi, drumuri expres si variante ocolitoare in urmatorii 4 ani"

Potrivit ministrului, in anul 2020, la nivelul CNAIR au fost incheiate contracte de executie in valoare totala de aproximativ 10 miliarde lei (circa 2 miliarde de euro) din care: pentru autostrazi si drumuri expres in valoare de 6,7 miliarde de lei, pentru drumuri nationale - 1,5 miliarde de lei, si pentru variante de ocolire - 1,6 miliarde de lei.Tot in anul 2020, CNAIR a lansat licitatii pentru proiectare/executie/documentatii, validate de Agentia Nationala pentru Achizitii Publice, in valoare de 25 miliarde lei (circa 6 miliarde de euro)."In concluzie, anul 2020 a fost cel mai bun an, din ultimii 10, in ceea ce priveste ritmul de contractare la nivelul CNAIR, cu un total de aproximativ 8 miliarde de euro. La nivel general, in anul 2020, pe toate modurile de transport au fost contractate lucrari de aproximativ 54.908 milioane de lei (circa 11,5 miliarde de euro)", a notat Bode.Seful de la Transporturi a participat vineri la o sedinta de lucru la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), alaturi de directorul general al companiei, Mariana Ionita, si presedintele Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice (ANAP), Eugen Cojoaca."Am fost bucuros sa vad ca exista o colaborare foarte stransa intre cele doua entitati, fapt care se vede si din prisma documentatiilor pe care le lanseaza CNAIR, a timpilor de validare si a contestatiilor mult mai putine, pe care le fac ofertantii pe documentatiile de achizitii. Mai sunt pasi care trebuie facuti si aici mi-as dori o si mai mare transparenta pe astfel de proceduri de licitatie, infiintarea completurilor specializate, dar si implementarea masurilor de intarire si dezvoltare a capacitatii administrative.Publicati raspunsurile la clarificari, faceti asta in mod transparent si cu siguranta vom avea cu totii de castigat! Suntem cu totii in slujba statului roman si cu un singur gand: acela de a construi infrastructura de transport rutiera moderna, in Romania. Daca anul 2020 a fost un an bun in ceea ce priveste contractarea, dar si implementarea, asteptarile romanilor sunt mari si sunt justificate in ceea ce priveste anul 2021, dar si pentru urmatorii patru ani. Pentru noi este foarte important sa realizam ce am promis", le-a transmis ministrul celor doi sefi.Potrivit lui Bode, in urmatorii 4 ani Romania ar putea avea peste 1.000 de kilometri noi de autostrazi, drumuri expres si variante ocolitoare."Impreuna cu managementul CNAIR, am facut un angajament public pentru urmatorii ani. Romania va beneficia de peste 1.000 de kilometri de autostrazi, drumuri expres si variante ocolitoare. Cand am spus asta, m-am gandit la circa 700 de km de autostrazi si circa 300 km de drumuri expres. Aici am avut in vedere autostrada A7 - 340 de km care pot fi realizati, m-am gandit la autostrada Transilvania (fara tunelul Meses) - 160 km care pot fi realizati in urmatorii ani, Sebes-Turda, Lugoj-Deva sau la inelul Bucurestiului.Avem in vedere Drumul Expres Craiova-Pitesti, Braila - Galati sau cele doua loturi (1 si 5) din autostrada Sibiu-Pitesti. Sunt doar cateva exemple, pe care le pot da si care pot fi finalizate in urmatorii patru ani. Aceste lucruri nu pot fi realizate fara documentatii bine facute, astfel incat sa nu mai fie contestate de fiecare data, fara transparenta sau fara implicarea tuturor factorilor interesati in astfel de proiecte de infrastructura", a sustinut Lucian Bode.