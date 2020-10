Solutie pentru finalizarea lucrarilor pe tronsonul Chetani - Campia Turzii din A3. Platile se vor face direct catre subcontractori

Bode spune ca s-a ajuns la o intelegere prin care platile din partea statului roman sa fie realizate direct catre subcontractorii antreprenorului general.Lucian Bode a precizat ca la preluarea mandatului de ministru acest obiectiv era un "muzeu", lucrarile fiind sistate in totalitate. Pe de o parte, contractul trebuia sa fie finalizat in 2018 si, pe de alta parte, antreprenorul intrase in insolventa, a precizat ministrul Transporturilor In acest conditii, exista varianta rezilierii contractului si organizarea unei noi licitatii pentru diferenta de aproximativ 70% cat mai era de executat sau gasirea unei solutii impreuna cu antreprenorul general Straco si cu subcontractorii acestei companii, fiind aleasa cea de-a doua varianta."Dupa aproape un an de zile am reusit sa facem urmatoarele lucruri: 1. Am avansat cu aproape 10% din contract, suntem la peste 40%; 2. am reusit impreuna cu subcontractorii Straco sa finalizam lucrarile la nodul de la Chetani, astfel incat tronsonul de autostrada dintre Iernut si Chetani a putut sa fie dat in trafic in luna septembrie; 3. Am gasit impreuna banca finantatoare, intelegere parafata pe data de 26 octombrie, astfel incat platile pe care noi le realizam catre antreprenor pentru certificatele intermediare de plata sa fie realizate direct catre subcontractori. Asadar, odata ce vom plati subcontractorii cu tot ceea ce a depus antreprenorul general (...), eu cred ca acolo lucrurile se vor indrepta si lucrarile vor continua intr-un ritm pe care noi ni-l dorim astfel incat anul viitor acest tronson sa fie dat in trafic", a subliniat Lucian Bode.Acesta a precizat ca daca anul viitor nu se vor finaliza lucrarile, contractul va fi reziliat si se va licita partea de lucrari ramasa neexecutata.