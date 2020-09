Turcan, despre accidentul ministrului Bode: "S-a exagerat destul de mult. Practic nu are nicio vina"

"Am vazut aceasta, sa spunem, turnura a accidentului pe care l-a suferit ministrul Bode zilele trecute si poate ca este bine de stiut sa spunem ca ministrul era cu masina SPP, ca statea pe bancheta din spate, ca dormea si ca, practic, nu are nicio vina in generarea acestui accident . De altfel si legile in privinta folosirii masinilor SPP sunt foarte clare si, daca ma intrebati pe mine, eu cred ca pur si simplu s-a exagerat destul de mult in privinta acestui accident", a afirmat Turcan, la TVR 1, intrebata in legatura cu accidentul lui Lucian Bode, daca a fost un abuz de putere faptul ca acesta se deplasa cu masina folosind semnale acustice.Raluca Turcan a spus ca demnitarii trebuie sa tina cont de semnalele publice, dar este o cale lunga pana a i se cere ministrului Transporturilor demisia din functie."Bun, asta nu inseamna ca demnitarii nu ar trebui sa tina cont de semnalele publice si atunci cand sunt cu masini de serviciu sa ceara mai multa prudenta. Insa de aici si pana la a cere demisii si a face niste acuze pentru un om care nici macar nu stia in ce regim se deplaseaza masina pentru ca dormea e o cale destul de lunga", a afirmat Raluca Turcan.Autovehiculul in care se afla ministrul Transporturilor , Lucian Bode, a fost implicat intr-un accident rutier, duminica, pe DN 7, in zona localitatii Draganul, din judetul Arges, a informat ministerul de resort.Partidul Social Democrat a cerut marti ministrului Transporturilor sa demisioneze din functie, acuzand faptul ca Lucian Bode, "in loc sa faca drumuri (...), isi face cale libera in trafic cu girofarul". De asemenea, USR a cerut miercuri clarificari cu privire la deplasarea in regim de urgenta pe contrasens a ministrului Transporturilor.Premierul Ludovic Orban a declarat ca Politia trebuie sa verifice circumstantele producerii accidentului rutier in care a fost implicat Lucian Bode si a precizat ca demnitarul este in afara oricarui pericol dupa evaluarea starii sale de sanatate.