VIDEO Accidentul in care a fost implicat ministrul Lucian Bode, surprins de camera video de pe o motocicleta. Masina oficiala a gonit sute de metri pe contrasens

Accidentul s-a produs pe DN7, intre Pitesti si Ramnicu Valcea, in localitatea Dumbravesti.Ministrul se afla in autoturismul oficial condus de un sofer de la Ministerul Transporturilor. Acesta a circulat sute de metri pe contrasens si, in final, s-a ciocnit frontal cu un alt autoturism care circula regulamentar.In urma impactului, masina in care se afla ministrul a fost proiectata in afara partii carosabile. Lucian Bode ar fi fost ranit usor si a refuzat sa fie transportat la spital.