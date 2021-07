Lucian Bode anunta scoaterea la concurs a 850 de posturi din politie, jandarmerie si politia de frontiera

"In prima etapa au fost 153 de posturi scoase la concurs, la nivel national, pe 8 structuri. Acum scoatem 850 pe trei structuri, Politie, Jandarmerie si Politie de Frontiera, de la baza si pana la varf. Cu sigurnata si Sibiulare astfel de posturi in interiorul celor 850 pentru ca eu le-am cerut sefilor de structuri sa vina cu o etapizare si sa vina in functie de urgenta", a declarat Lucian Bode, duminica, la Sibiu."Daca avem un inspector-sef imputernicit la Politie, un an, se practica dupa un an era trecut adjunct si era imputernicit sef. Mai trecea un an. Dupa ce trecea si al doilea an putea fi doar desemnat conform reglementarilor in vigoare. Si nu era in regula nici imputernicit, nici desmenat. Acolo unde s-au epuizat toate posibilitatile legale de a desemna la conducerea respectivei institutii pe colegul care indeplineste aceste conditii, ca asta e o alta problema, ca nu sunt multi care indeplinesc conditiile, atunci acolo avem prioritate zero din punctul meu de vedere si am scos primele posturi de inspector-sef, la concurs", a declarat Lician Bode. Ministrul de Interne a mai precizat ca la ISU sunt 37 de pozitii libere pentru posturile de sefi de Inspectotare si adjuncti.