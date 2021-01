Ministrul de Interne anunta ca nu se vor introduce noi restrictii pentru limitarea COVID-19 sau a tulpinilor din Marea Britanie si Africa de Sud

"Astazi, la sediul MAI, s-a incheiat o sedinta a grupului tehnico-stiintific, cu reprezentanti ai Ministerului Sanatatii, epidemiologi, experti in zona de sanatate publica, iar in urma discutiilor avute, prioritatea este de a analiza indeaproape posibile efecte ale noilor tulpini, de adaptarea masurilor adoptate pentru combaterea acestora si, implicit, de a informa si celelalte organe abilitate, pentru a lua masuri la timp si a nu risca raspandirea unei astfel de infectari la nivelul populatiei. La acest moment, nu sunt prefigurate noi restrictii. Fac aceasta precizare, pentru ca s-a vehiculat impunerea de noi restrictii pe teritoriul Romaniei", a explica Bode la postul de televiziune DIGI 24. Autoritatile au raportat luni, 25 ianuarie, 1.551 noi cazuri de infectie cu virusul SARS-CoV-2, 65 de decese si 1.017 persoane internate in sectiile de anestezie si terapie intensiva (ATI).Compania americana Moderna a anuntat luni, 25 ianuarie, ca vaccinul sau impotriva Covid-19 produce anticorpi care neutralizeaza noile variante ale virusului SARS-CoV2 descoperite in Regatul Unit si Africa de Sud. Bulgaria va face teste pentru diagnosticarea COVID-19 tuturor persoanelor care sosesc in tara pentru a opri raspandirea unei variante mai contagioase de coronavirus, a anuntat luni ministrul sanatatii Kostandin Anghelov.