Ministrul de Interne, reactie la crima de la Onesti dupa aproape doua zile: Daca au vazut ca nu dau rezultate negocierile, poate ca ar fi fost nevoie sa treaca la alta abordare

Bode a precizat ca au loc verificari ale structurilor din Ministerul Afacerilor Interne care vizeaza desfasurarea interventiei.Lucian Bode a fost intrebat, miercuri, daca situatia de la Onesti a degenerat dupa ce una dintre victimele barbatului a incercat sa se apere."Am auzit aceasta afirmatie si acest lucru va rezulta din ancheta, avem acolo, dincolo de cercetarea noastra, avem o ancheta penala, preluata de Parchet si va rezulta din ancheta acest lucru daca intr-adevar, si asta pe baza declaratiilor martorilor, una dintre victime l-ar fi atacat pe criminal si de acolo ar fi fost acel declic la 16.55 cand dupa o perioada de liniste in care toate lucrurile pareau ca evolueaza intr-o directie buna a negocierilor, practic s-a intamplat acest lucru. Ancheta va dovedi acest lucru pe baza declaratiilor martorilor", a explicat Bode.El a mentionat ca verificarile MAI vizeaza componenta interventiei."Verificarile noastre vizeaza cea de-a treia componenta, cea a analizei interventiei. Daca au vazut ca nu dau rezultate aceste negocieri si componenta asta a negocierilor, poate ca ar fi fost nevoie sa treaca la alta abordare. Cu siguranta din ancheta noastra trebuie sa rezulte un lucru foarte clar , daca negocierile nu duceau la un deznodamant pentru Politie, care era planul doi, ce ar fi avut in plan sa faca", a mai transmis ministrul Afacerilor Interne.Luni, 1 martie, doi muncitori au fost tinuti ostatici ore in sir intr-un apartament din Onesti. Intr-un final au fost injunghiati mortal de cel care ii sechestrase, dupa patru ore de negocieri cu politia.