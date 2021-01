Contradictii intre Parchetul Capitalei si Politie in cazul amendarii comisarului Gavris. Ce s-a intamplat, de fapt, pe terasa restaurantului unde erau comisarul si patru procurori

Ce s-a constatat dupa verificarile in cazul care-l privea pe Radu Gavris

"Atat in seara zilei de 22.01.2021, cat si in cursul zilei de astazi, s-a acreditat public ideea ca la un local din centrul mun. Bucuresti a fost organizata o petrecere privata unde ar fi participat mai multi procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, alaturi de ofiteri din cadrul Politiei Capitalei si de alte persoane, dintre care una carantinata.In urma verificarilor efectuate la nivelul unitatii noastre a rezultat ca, in realitate, patru procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti se aflau in localul din Centrul Vechi al municipiului Bucuresti, impreuna cu un ofiter din cadrul Politiei Capitalei, fara a avea vreo legatura cu ceilalti clienti ai localului, spatiul respectiv fiind deschis publicului in acel moment", explica reprezentantii Parchetului Capitalei intr-un comunicat de presa.Acestia mai arata ca in jurul orelor 19:00, cei patru procurori au fost legitimati de catre politisti din cadrul Politiei Sectorului 3, care efectuau un control la acel local, fara a li se comunica la momentul respectiv aplicarea vreunei sanctiuni contraventionale. Verificarile i-au vizat si pe ceilalti clienti aflati in locatie la momentul respectiv."La scurt timp, in spatiul public au fost prezentate informatii ce contineau date cu caracter personal si imagini cu continut selectiv de la actiunea politiei, stirile avand totodata la baza un comunicat indicat a fi emis de catre Politia Capitalei.In consecinta, prezentarea improprie a tuturor acestor informatii este de natura sa creeze publicului impresia eronata ca procurorii au participat la o petrecere privata, organizata in intreg localul, la care ar fi luat parte 27 de persoane, inclusiv una aflata sub incidenta unei masuri de carantinare", atrag atentia procurorii. Politia Capitalei a anuntat sambata dimineata ca 27 de persoane , intre care si adjunctul Politiei Capitalei Radu Gavris, au fost gasite de politisti in restaurantul Hanul lui Manuc, incalcand astfel restrictiile impuse in contextul pandemiei de COVID-19.Adjunctul sefului Politiei Capitalei, comisarul Radu Gavris, a fost detasat la Politia Judeteana Harghita pe o perioada de sase luni, insa acesta a obtinut la finalul lunii septembrie o hotarare in instanta prin care detasarea era anulata Detasarea lui Gavris a venit dupa un imens scandal in MAI, atunci cand mai multi sefi din Politie au fost filmati la negocierile cu clanurile interlope dupa uciderea lui Emi Pian.Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat, la cateva ore dupa comunicatul Politiei Capitalei, ca nu va tolera nicio abatere de la lege."Din informatiile pe care le detin in acest moment, in cazul mentionat, s-a dispus deja declansarea cercetarii prealabile fata de ofiterul respectiv, pentru a se stabili existenta sau inexistenta unei abateri disciplinare si a vinovatiei sale, sub aspectul incalcarii indatoririlor care revin profesiei de politist, prevazute de Legea nr. 360/2002, avand in vedere ca acesta este si desemnat, la nivelul Politiei Capitalei, sa coordoneze activitatile specifice de prevenire si combatere a efectelor pandemiei de COVID-19", a scris ministrul pe Facebook "Toleranta zero fata de nerespectarea Legii! (...) Asa cum am mentionat si cu alte ocazii, vreau sa va asigur ca sunt hotarat sa nu tolerez nicio abatere de la Lege, indiferent de numele sau calitatea persoanelor care sunt implicate in astfel de cazuri.Nimeni, indiferent de statutul sau social, nu este mai presus de Lege! Totodata, vreau sa subliniez ca, atata timp cat voi detine mandatul de ministru al Afacerilor Interne, ma voi implica cu toate fortele mele pentru ca imaginea structurilor din MAI, fie ca vorbim de politisti, jandarmi pompieri sau politisti de frontiera , sa reflecte calitatile si adevarata valoare a personalului", a mai scris Lucian Bode.