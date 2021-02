Dosar penal si amenzi de 10.000 de lei pentru sindicalistii din Politie in urma protestului de la Cotroceni

"In urma desfasurarii adunarii publice organizata de Federatia Publisind, in zona Palatului Cotroceni, in data de 24 februarie a.c. au fost luate urmatoarele masuri:Au fost aplicate organizatorilor patru sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 10.000 de lei, conform prevederilor Legii nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice, republicata pentru nerespectarea perimetrului adunarilor publice si instigarea participantilor de a parasi locul special destinat si de a se manifesta astfel incat sa tulbure ordinea publica.Totodata, au fost identificate patru persoane care au folosit materiale pirotehnice, atat in perimetrul destinat adunarilor publice, cat si in afara acestuia, ingreunand vizibilitatea participantilor la trafic, drept pentru care jandarmii din cadrul Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti aflati in executarea atributiilor de serviciu au intocmit acte de constatare in vederea sesizarii organelor competente, existand suspiciunea rezonabila de savarsite a infractiunii de folosire fara drept a articolelor pirotehnice, fapta prevazuta de art. 37, lit. a, din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive (*republicata)", se arata in comunicatul de presa al Jandarmeriei Romane.Reprezentantii bugetarilor afiliati la Federatia Publisind, inclusiv ai politistilor din sindicatul Europol, au protestat miercuri la sediul Administratiei Prezidentiale, Palatul Cotroceni, fiind inregistrat si un incident - imbanceli cu jandarmii -, sindicalistii acuzand Jandarmeria ca a primit ordin "sa creeze busculada"."Asistam la un haos nemaiintalnit in istoria guvernarii din Romania in care premierul vine saptamanal cu anuntul unor noi masuri de austeritate, ministrul muncii Raluca Turcan se contrazice singura in declaratii, ba ca se taie sporuri, ba ca nu se taie, ca nici ea saraca nu stie ce sa mai zica, iar ministrul afacerilor interne Lucian Bode lauda bugetul alocat MAI, in conditiile in care politistii au sporurile, compensatiile si majorarile plafonate la nivelul anului 2009, plata transei a treia din Legea-cadru este suspendata, iar decontarea serviciilor turistice ramane istorie. Privim cu mahnire la restrictiile, interdictiile si incompatibilitatile pe care le au politistii, cat si faptul ca de un an de zile au fost continuu si neconditionat in linia intai, iar toate aceste sacrificii sunt "recompensate" prin taieri si suspendari de drepturi salariale", se arata intr-un comunicat al Sindicatului Europol care anunta protestul.Jandarmeria a trasmis un comunicat de presa prin care dezminte "in mod categoric" informatia potrivit careia "Jandarmeria Romana a creat busculada la protestul politistilor".