Doua nave noi de patrulare pentru Politia de Frontiera, construite la santierele Damen pentru circa 27 de milioane de euro

Ce specificatii vor avea navele

Contractul a fost incheiat intre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, prin inspectorul general chestorul principal de politie Liviu Bute si Damen Shipyards Gorinchem B.V. Netherlands, prin Stephen Stout director de vanzari pentru Europa de Est si Sud-Est, pentru achizitia a doua mijloace de mobilitate navala."Valoarea contractului este de 129.944.250 de lei fara TVA (26 milioane de euro), proiect fiind derulat din fonduri europene nerambursabile, prin Fondul pentru Securitate Interna (ROFSIB2018OS2ASP02 - Achizitie de mijloace de mobilitate navala necesare Frontex), iar navele urmeaza sa intre in dotarea PFR pana la data de 30.11.2022", se arata in comunicatul transmis de Politia de Frontiera.Aceste nave fac parte dintr-un proiect mai amplu care presupune suplimentarea flotei navale a Politiei de Frontiera Romane, in cadrul caruia urmeaza sa fie achizitioneze, pe langa cele doua nave maritime de patrulare (CPV - Coastal Patrol Vessel) si cinci salupe de interventie (CPB - Coastal Patrol Boat).Achizitia de nave maritime de patrulare si salupe de interventie confera Politiei de Frontiera Romane o crestere a capabilitatilor de interventie operativa, acestea fiind destinate supravegherii frontierei maritime externe a Uniunii Europene si respectarii jurisdictiei statului roman in zona de competenta, pentru misiuni de patrulare, asigurarea apelor din zona exclusiv economica, siguranta maritima, operatiuni de cautare si salvare si transportarea supravietuitorilor.Aceasta achizitie va conduce la imbunatatirea cooperarii operationale in cadrul actiunilor comune Frontex la care participa Politia de Frontiera Romana, fara a priva totodata structurile operative la frontierele Romaniei de astfel de mijloace tehnice pe perioade indelungate.Reprezentantii operatorului economic au decis ca in construirea celor doua nave sa fie angrenate si capabilitatile unitatilor de productie din Romania - Santierele Navale DAMEN Galati si Mangalia.Politia de Frontiera Romana gestioneaza 2.070 km de frontiera externa a Uniunii Europene, din care 225 km sunt la Marea Neagra"Cu navele aflate in dotare, trebuie sa realizeze un dispozitiv de supraveghere eficient, a carui continuitate in timp si spatiu asigura permanent acoperirea unui spatiu maritim de cca. 20.000 Km2 (ape maritime interioare, marea teritoriala, zona contigua si zona economica exclusiva)", se mai arata in comunicat.In contextul gestionarii fenomenului migrationist la frontierele externe ale UE, achizitia de nave maritime de patrulare si salupe de interventie este oportuna pentru indeplinirea angajamentelor Politiei de Frontiera Romane asumate cu Agentia Frontex, in ceea ce priveste detasarea de echipamente tehnice in operatiunile comune derulate la frontiera maritima externa a UE, au mai transmis reprezentantii Politiei de Frontiera.Caracteristici tehnice:Lungime: 42,95 mLatime: 8,65 mEchipaj: 28 membriCapacitate: 80 persoane, inclusiv echipajulPerformante:Viteza maxima: 30 noduriViteza de patrulare: 14 noduriAutonomie: 600 mile la viteza de croaziera de 14 noduriTip motor: 4 motoare tip MTU, tip 16V2000M86