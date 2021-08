Lucian Bode nu mai este în cărți pentru poziția de prim-vicepreședinte PNL. Cu cine l-a înlocuit Emil Boc

Surse liberale din tabăra premierului Florin Cîțu au dezvăluit pentrucă primarul Emil Boc îl preferă pe europarlamentarul Daniel Buda , președinte al PNL Cluj pentru această poziție.„Buda este președintele filialei Cluj și probabil vrea să își securizeze și poziția de europarlamentar . El e la doilea mandat de europarlamentar și vor și alții să se ceară la masă, iar așa își securizează poziția. Ori, și Emil Boc are nevoie de Buda mai mult decât de Bode. Să nu uităm că Buda e președintele filialei Cluj”, au precizat surse liberale pentruAmintim că Ziare.com scria la începutul lunii că, potrivit ultimului calcul făcut în echipa lui Florin Cîțu, cele 4 poziții de prim-vicepreședinte ar putea fi ocupate de Emil Boc, Rareș Bogdan, Gheorghe Flutur și Lucian Bode, astfel că Mircea Hava și Raluca Turcan ar urma să își piardă funcțiile.Și liberali precum Sorin Cîmpeanu, Vlad Nistor, Daniel Constantin , Adrian Oroș sau Virgil Guran ar urma să își piardă pozițiile de vicepreședinte al partidului, dacă premierul Florin Cîțu va învinge în bătălia cu Ludovic Orban Daniel Buda este europarlamentar PNL aflat la al 2-lea mandat și președinte al filialei PNL Cluj, a doua cea mai importantă filială liberală din țară, cu 180 de delegaţi la Congresul din 25 septembrie. Buda a obţinut, în luna iulie, un nou mandat la conducerea organizaţiei judeţene, fiind singurul care şi-a depus candidatura pentru această funcţie.„În primul rând, vreau să le mulțumesc colegilor pentru faptul că au fost alături de mine în cei patru ani de zile. Și datorită lor avem aceste performanțe la PNL Cluj. Pe mai departe îmi doresc să continuăm ceea ce înseamnă proiectul politic la nivel de Cluj, să câștigăm toate alegerile pe care le avem. Sunt absolut convins că toți cei aleși astăzi vor face ce trebuie pentru cetățeni, stând aproape de ei, vor veni și voturile.În ceea ce privește congresul PNL, am spus în discursul meu de candidatură că îl susțin pe Florin Cîțu. Este un om performant, care știe ce face, știe ce are de făcut. În mod cert va ști ce să facă cu PNL și ne va conduce spre victorie în 2024. În același timp, meritele lui Ludovic Orban nu i le poate șterge nimeni. PNL este un partid de echipă care poate face performanță în interesul cetățeanului”, a declarat atunci Daniel Buda.Europarlamentarul a fost membru al Partidului Democrat (ulterior Partidul Democrat Liberal, în prezent Alianța România Dreaptă) din anul 1998. Între anii 200-2005 a ocupat funcția de vicepreședinte al P.D. Cluj, iar în iulie 2006 a fost ales Președinte a Partidului Democrat Liberal filiala Cluj, precedată de o perioadă de asigurare a interimatului funcției de președinte (2005-2006). De asemenea, în perioada iunie–decembrie 2004 a deținut funcția de consilier în cadrul Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.În cadrul alegerilor legislative din decembrie 2004, fost ales deputat în circumscripţia electorală nr. 13 Cluj, pe listele Alianţei Dreptate şi Adevăr PNL-PD. A fost membru al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, secretar al Comisiei pentru Regulament şi vicelider al grupului Parlamentar al Partidului Democrat Liberal (2004-2009)A obţinut un nou mandat de parlamentar în decembrie 2008 pe listele Partidului Democrat Liberal. A fost preşedinte al: Comisiei Juridice, de disciplină şi Imunităţi, al Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României, al Comisiei speciale comune pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, a Codului penal, a Codului de procedură penală, a Codului civil şi a Codului de procedură civilă, al Subcomisiei de Cod civil şi Cod de procedură civilă; membru în Comisia comună specială pentru analizarea crizei intervenite în funcţionarea justiţiei.Este membru al Parlamentului European din 2014 și până în prezent.