Lucian Bode anunta ca dosarul 10 august s-ar putea redeschide: "Se pot verifica procedurile administrative si se poate cere reluarea urmaririi penale"

Niciodata nu am sa comentez si nu comentez hotararile instantei. (...) Dar (...) nu putem sa ne facem ca nu vedem ce a vazut o lume intreaga, ce s-a intamplat in 10 august. Odata cu publicarea ordonantei de clasare, eu cred ca impreuna cu Ministerul Justitiei - am avut o discutie cu domnul ministru, la apelul domnului presedinte Klaus Iohannis - un grup de lucru format din structurile noastre din Secretariatul general, de la MAI si Ministerul Justitiei s-au intalnit si... Eu pot sa spun in felul urmator, dar este o ipoteza: Ministerul Justitiei poate sesiza Inspectia judiciara pentru verificarea respectarii procedurilor administrative din timpul cercetarii penale. Asta, pe de o parte. De asemenea, daca sunt identificate probe noi, se poate formula o noua cerere de reluare a urmaririi penale", a declarat Lucian Bode la TVR1.El a adaugat ca se poate formula o cerere de interventie in dosarul respectiv, pentru cei care au avut de suferit si au deschis dosare penale."Aici, pana la urma, din punctul meu de vedere, este un act de vointa pe care trebuie sa si-l manifeste atat Ministerul Justitiei, cat si MAI. Eu sunt dispus, prin toate structurile noastre, sa contribuim la acest demers. Sediul materiei, fara sa pasez responsabilitatea, este, evident, la Ministerul Justitiei si, in urma analizarii atente a motivarii, vom avea un punct de vedere. Sunt si foarte multe dosare penale deschise de cetateni, care au suferit, sunt victime in ceea ce s-a intamplat atunci, in 10 august. (...) Inclusiv pe aceasta componenta se poate analiza posibilitatea formularii unei cereri de interventie in interesul celor care sunt in acest proces si sa admita plangerea lor si redeschiderea urmaririi penale. Sunt variante pana la urma", a mai spus Lucian Bode.Pe 2 martie, Tribunalul Bucuresti a respins solicitarea DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva fostilor sefi ai Jandarmeriei in dosarul "10 august".Practic, prin aceasta decizie, dosarul a fost clasat iar fostii sefi ai Jandarmeriei nu vor fi urmariti penal pentru interventia impotriva manifestantilor la mitingul din Piata Victoriei din august 2018.Pe 4 august 2020, fostul procuror -sef al DIICOT Giorgiana Hosu a infirmat partial solutia de clasare a dosarului "10 august" si a dispus redeschiderea urmaririi penale in cazul fostilor sefi din Jandarmerie: colonelul Gheorghe Sebastian Cucos, maiorul Laurentiu Cazan, colonelul Catalin Sindile si comisarul-sef de politie Mihai Dan Chirica.Decizia trebuia insa aprobata de un judecator, insa Tribunalul Bucuresti a respins cererea DIICOT.