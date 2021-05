Lucian Bode, despre revenirea la normalitate: Depinde de succesul campaniei de vaccinare

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a participat, luni, la sedinta condusa de premierul Romaniei, Florin Citu , referitoare la stadiul campaniei de vaccinare si la masurile care trebuie luate pentru a creste numarul de persoane vaccinate.La sedinta, care s-a desfasurat in sistem videoconferinta, au participat prefectii si sefii structurilor centrale si teritoriale ale MAI.In cadrul sedintei, au fost prezentate activitatile desfasurate la nivel local in cadrul campaniei de vaccinare si au fost discutate propuneri concrete de eficientizare a campaniei pentru perioada urmatoare."Nu trebuie sa uitam ca revenirea la normalitate depinde de succesul campaniei de vaccinare (...) In aceasta perioada nu ne permitem greseli. Trebuie sa ramanem in continuare prudenti si vigilenti pentru ca mai multa relaxare vine odata cu respectarea masurilor de protectie sanitara aflate in vigoare si cu un numar cat mai mare de cetateni vaccinati", a transmis ministrul Lucian Bode.Ministrul a solicitat pentru perioada urmatoare o prezenta activa a fortelor de ordine publica in teren, avand in vedere ca relaxarea masurilor de protectie sanitara inseamna noi activitati permise pentru cetateni: "Mesajul meu catre angajatii MAI este sa fie extrem de atenti. Va indemn pe toti sa actionati preventiv, iar acolo unde constatati ca nu sunt respectate masurile de protectie sanitara sa aplicati legea. Scopul actiunilor este acela de a informa corect cetatenii si de a preveni raspandirea virusului".Totodata, oficialul a solicitat prefectilor si sefilor structurilor MAI sa se asigure ca au fost luate toate masurile necesare pentru gestionarea corespunzatoare a principalelor evenimente cu impact asupra climatului de ordine si siguranta publica din urmatoarea perioada: partidele de fotbal din cadrul campionatului european de fotbal care au loc la Bucuresti, inceperea sezonului estival, finalul anului scolar etc.