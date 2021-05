Bode: Sunt un om al constructiei si privesc spre viitor. PNL are nevoie de o echipa cu viziune

Bode afirma, intr-o postare pe Facebook , ca a participat alaturi de o delegatie din judetul Salaj la Consiliul National al PNL."Organizarea unui Congres es te un moment important in viata oricarui partid politic si sunt increzator ca azi am dat startul unei competitii interne care are rolul sa demonstreze forta, unitatea si valoarea ideilor si a oamenilor care formeaza Partidul National Liberal. Ceea ce imi doresc de la aceasta campanie este sa fie una constructiva, echilibrata care sa arate valoarea acestui partid . Avem obligatia sa ne pregatim pentru anul 2024 cu un proiect politic valoros, vizionar, adaptat contextului actual si noilor tendinte din societate. Un proiect politic matur, care sa uneasca, nu sa dezbine, un proiect care sa catalizeze toate ideile si energiile pozitive, un proiect care sa ne garanteze victoria in toate cele 4 scrutine electorale din anul 2024", considera Lucian Bode.El sustine ca Romania are sansa unei "dezvoltari istorice" in anii care vin."Sunt un om al constructiei si privesc spre viitor. PNL are nevoie de o echipa cu viziune care gandeste indraznet, pentru ca provocarile anului 2024 sunt pe masura si ne obliga sa actionam altfel! Astazi am dat startul unei constructii pe termen lung, iar pe acest drum pe care am pornit, parteneriatul cu Presedintele Klaus Iohannis , promisiunile onorate, reconstructia sistemelor publice si performanta la guvernare vor fi linii vitale de la care nu avem voie sa ne abatem. Daca pornim la drum animati si motivati de aceste principii, victoria va fi fara indoiala numai a noastra! Mult succes tuturor colegilor liberali care se vor inscrie in aceasta competitie!", conchide Bode. Ludovic Orban si Florin Citu si-au anuntat candidatura la sefia PNL.