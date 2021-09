Ministrul interimar Lucian Bode oprește procedura de numire a noilor șefi la DIICOT și DNA. Ce spune despre Secția Specială

Desfiinţarea SIIJ rămâne o prioritate

Stelian Ion: „Motivele remanierii nu au fost explicate”

Procurorii CSM au cerut continuarea concursurilor

Lista candidaților, publicată miercuri noaptea

”Numirea în funcții de conducere la vârful parchetelor este o politică pe termen lung, o politică crucială pentru buna funcționare a acestei instituții. În consecință, consider că această procedură nu se poate derula pe un mandat al unui ministru interimar. Am solicitat specialiștilor din minister un punct de vedere și sunt convins că structurile de specialitate ale Ministerului Justiției vor publica un anunt în acest sens”, a declarat Bode într-o conferință de presă la preluarea funcției de ministru interimar al Justiției. ucian Bode a mai spus că desfiinţarea SIIJ rămâne o prioritate a mandatului său . "Soluţia este un proiect solid care să ţină cont de recomandările Comisiei de la Veneţia, care să fie dezbătut de urgenţă în Parlament şi care să obţină consensul unei majorităţi parlamentare", a detaliat el.Bode a afirmat că o prioritate a mandatului său interimar la Ministerul Justiţiei este legată desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie."Rămâne o prioritate, ne-am asumat acest lucru în programul de guvernare, fiind o condiţie esenţială pentru ridicarea MCV . Soluţia o ştim cu toţii, doar cine nu vrea să vadă nu o vede. Soluţia este un proiect solid care să ţină cont de recomandările Comisiei de la Veneţia, care să fie dezbătut de urgenţă în Parlament şi care să obţină consensul unei majorităţi parlamentare", a susţinut el.Ministrul demis al Justiției Stelian Ion a declarat joi seară, 2 septembrie, că pleacă de la minister cu fruntea sus și explică faptul că demiterea sa a avut și un alt substrat, care nu este atât de evident și care privește numirea procurorilor de rang înalt.Motivele remanierii sunt unele care nu au fost explicitate, au fost doar pretexte. Lucrurile s-au deslușit în perioada următoare. S-a văzut clar că acel proiect nu ajunsese la ministerul Justiției. Dincolo de faptul că reprezintă un proiect păgubos pentru România, nici vorbă de dezvoltarea României. Având substrat mai de grabă numirea procurorilor de rang înalt , o miză înaltă pentru unii. Din păcate Florin Cîțu nu este un partener loial, nu e un lider care să unească, care să țină coaliția aproape. Nu merge pe prioritățile din programul de guvernare, nu respectă partenerii de guvernare, nu respectă cuvântul dat, are un respect mic pentru lege.În zilele următoare vom da toate explicațiile. Cert este că Florin Cîțu trebuie să plece. Așa nu mai poate continua această coaliție”, a declarat Stelian Ion joi seară. Secția de procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a emis joi, 2 septembrie, un punct de vedere public referitor la demersul început de Stelian Ion, ministrul demis de la Justiție de premierul Florin Cîțu."Având în vedere anunțul prim-ministrului Guvernului României cu privire la revocarea din funcție a ministrului justiției, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în majoritate, solicită Ministerului Justiției continuarea procedurii de selecție a procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și Direcția Națională Anticorupție, cu respectarea calendarului stabilit, pentru a se asigura desfășurarea activității parchetelor în mod optim, în acord cu recomandările MCV, până la modificarea legii în sensul măririi rolului Consiliului Superior al Magistraturii în această procedură, prin introducerea avizului conform.Secția pentru procurori subliniază importanța continuării reformelor în justiție și a îndeplinirii obligațiilor asumate de autoritățile naționale din perspectiva convențiilor internaționale împotriva corupției, strategiilor de combatere a criminalității organizate și corupției la nivelul Uniunii Europene, strategiei europene de securitate și strategiei Uniunii Europene în materie de droguri , precum și rolul esențial al Ministerului Public, în special al structurilor specializate de parchet, în gestionarea fenomenului criminalității organizate și al corupției la nivel înalt", se arată în comunicatul de presă.Înscrierile pentru șefia DIICOT s-au încheiat pe 1 septembrie, chiar în ziua în care Stelian Ion a fost demis de premierul Florin Cîțu.Ministerul Justiției, condus de Stelian Ion, a făcut publică miercuri noapte lista cu candidații care și-au depus dosarele pentru ocuparea funcțiile de procuror -șef și adjunct la DIICOT, ajunct la DNA și șef de secție la Parchetul General. A fost ultima decizie majoră luată de Stelian Ion înainte de revocare.Concursul a fost lansat de Stelian Ion în august și urma să se încheie pe 15 septembrie, cu propuneri care ar fi trebuit să ajungă pe masa președintelui Klaus Iohannis , după avizul CSM. Odată cu revocarea lui Stelian Ion însă procedura poate fi blocată.Fostul ministru al Justiției, Stelian Ion, a declarat, joi seară, la Antena 3, că președintele Klaus Iohannis nu și-a dorit ca liderul USRPLUS să facă numirile procurorilor șefi din DNA și DIICOT.Stelian Ion susține că a încercat de mai multe ori să vorbească cu Iohannis despre numirile procurorilor, dar președintele a refuzat și nu i-a răspuns ministrului la solicitări.Fostul ministru Stelian Ion a mai spus că a avut semnale de mai multă vreme că va urma să fie oprit în procedura de selecție a procurorilor și că nu va ajunge să îi numească. Ion spune că a perceput criticile liberalilor ”pentru motive inexistente” ca fiind elemente de presiune în spațiul public.