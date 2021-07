Romania "sigura" a lui Lucian Bode. La fiecare tragedie ne aminteste ca nu avem de ce sa ne temem. "Nu are simtul realitatii"

"Tara sigura" este o problema de comunicare

Ce ar fi trebuit sa comunice un lider in astfel de situatii?

Era oportuna prezenta ministrului de Interne la Explozia de la Petromidia sau crima de la Corbu?

Cum a devenit "Romania o tara sigura" dupa atentatul de Arad

Crima de la Corbu: "Un caz izolat"

Explozia de la Petromidia: "cetatenii au fost in siguranta"

Structurile Ministerului de Interne sunt chemate de fiecare data sa intervina in situatiile de urgenta. Uneori reusesc sa isi duca la bun sfarsit misiunea, insa sunt si cazuri mai putin fericite. Explozia de la Petromidia, crima de la Corbu sau atentatul atentatul cu bomba de la Arad, desi socante pentru populatie, ar trebui sa ne dea sentimentul ca "Romania este o tara sigura", conform ministrului de Interne.Politologul Cristian Hrituc spune ca ministrul Lucian Bode are, de fapt, o problema de comunicare."Lucian Bode pare unul dintre cei mai neadecvati ministrii. Din declaratiile sale vedem ca nu are simtul realitatii. Daca putem intelege ca sunt unele momente cand mesajele pentru linistirea populatiei sunt utile, acestea trebuie corelate si date in functie de gradul evenimentelor. Dupa mesajele domnului ministru Bode, vedem ca are probleme, inclusiv pe partea de comunicare. Daca pana acum nu vedem o reforma a Ministerului de Interne, nu vedem nici macar o comunicare adecvata", a explicat politologul Cristian Hrituc pentru Ziare.com.Expertul crede ca o alta problema ar fi ca ministrul Bode nu se simte confortabil la MAI."Domnului Bode poate nici nu place la Ministerul de Interne, poate se simtea mai bine la transporturi. MAI este un minister mai complicat. De multe ori, cade in penibil. Mesajele pentru linistirea populatiei se dau intr-un mod specific si nici intr-un caz in felul in care le vedem la domnul Bode, odata cu o tragedie.Practic, exista o ruptura intre realitatea din teren si declaratiile linistitoare ale ministrului. Se pare ca are o problema atat el cat si echipa sa de la minister", a explicat politiologul."In primele momente trebuie sa prezinte datele evenimentului asa cum sunt, sa faca gestiunea de comunicare, sa dea informatiile utile si sa ne asigure ca autoritatile isi manageriaza criza. Abia dupa aceea, in momentiu in care se stiu, sa prezinte cauzele a ceea ce s-a intamplat si sa vina cu solutii pentru evitarea acestor catastrofe pe viitor.Daca dai o declaratie in care spui ca suntem o tara sigura, nu vei face decat sa obtii acest efect inadecvat, sa arati ca esti rupt de realitate", a mai aratat Cristian Hrituc."In momentele cu impact mare pentru populatie, prezenta liderilor autoritatilor acolo, ministru, premier presedinte , este necesara pentru a impulsiona autoritatile din zona sa isi fac atreaba, pentru a coordona si, da, pentru a da si un sentiment de liniste cetateanului ca autoritatile sunt implicate sp ca gestioneaza modul in care se desfasoara interventia.Experienta domnului Bode, ca ministeriat, nu este una foarte mare. Arata criza de comunicare a lui si a echipei din jurul lui. Stim cu totii cum functioneaza, ministrul are un cabinet si are consilierii lui de comunicare.Mai este si echipa de comunicare a ministerului, insa aceea fiind un sistem ierarhic bine organizat, aceasta echipa de comunicare a MAI se va consulta, in evenimentele mari cu consilierul de imagine al ministrului", a mai explicat politologul.In dimineata zilei de 29 mai 2021, un om de afaceri din Arad moare intr-un atentat cu bomba. Masina a explodat in momentul in care barbatul a urcat in ea si a incercat sa iasa din parcarea unui magazin.Ministrul de Interne Lucian Bode a spus ca a trimis la Arad cei mai buni criminalisti pentru a investiga cazul. De altfel, seful Politiei Romane a mers acolo pentru a face cercetari.Bode a tinut insa sa sublinieze ca "in istoria post-decembrista a Romaniei au mai fost tentative de asasinare prin acest mod de operare, dar fara finalitate. Acesta este un caz singular. Cunosc profesionalismul institutiilor statului roman si de aceea va spun ca".Intrebat daca familia omului de afaceri este in siguranta, in aceste conditii, Lucian Bode a replicat: "".Zece zile mai tarziu, de la atentat, ministrul Bode a anuntat ca inca se face ancheta. DarNici in prezent, la mai bine de o luna de cand omul de afaceri Ioan Crisan a murit in masina in care cineva ii pusese o bomba, nu s-a aflat cine este atentatorul Pe 2 iulie 2021, un tanar cu cagula pe fata si manusi pe maini a intrat in casa unei familii din Corbu, Constanta, pentru a fura bani de droguri, spun anchetatorii. L-a ucis pe capul familiei si a violat fiica cea mare a acestuia in varsta de 20 de ani . Pe sotie si pe ceilalti copii i-a incuiat intr-o camera a locuintei.A fost prins pana la urma, acesta fiind un localnic. "Vorbim de o crima care s-a intamplat in locuinta, nu pe strada si o sa vedem care a fost mobilul. Fortele de ordine sunt acolo intr-un numar suficient ca sa asigure ordinea si linistea publica, aici vorbim de un caz izolat, intr-o locuinta a intrat un dezaxat, ca nu pot sa ii spun altfel si a facut ce a facut", a spus ministrul Bode.Cateva ore mai tarziu, dupa ce ministrul linistise populatia ca un caz atat de grav ca cel de la Corbu este unul izolat si ca, totusi, Romania este o tara sigura, la cativa zeci de kilometrii departare, un tanar murea si alte cinci persoane au fost grav ranite intr-o explozie urmata de un incendiu la instalatia de hidrofinare a Rafinariei Petromidia. "Am reusit sa transmitem catre populatie un mesaj de linistire, am transmis un mesaj ro-alert., nicio clipa turistii de pe litoral nu au fost astazi in pericol. Garda de Mediu, dupa masuratorile facute, ne-a dat asigurari ca nu sunt probleme", a mai afirmat ministrul Lucian Bode. Doi dintre pacientii cu arsuri grave , in urma exploziei de la Petromidia au fost transferati la o clinica din Germania pentru a fi tratati.