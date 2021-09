Primul semn de slugărnicie: Bode a schimbat-o pe șefa care n-a avizat ordonanța Saligny SURSE

“Bode a forțat-o să demisioneze, deși nu avea niciun motiv. Ministerul Justiției nu poate aviza copii, ci acte originale. Or, abia azi a sosit originalul ordonanței de urgență pe Anghel Saligny de la Ministerul Dezvoltării”, susțin sursele citate.În locul Ralucăi Spoeală a fost numit Cătălin Oțel, pe care Stelian Ion îl schimbase din funcția de director al Direcției de avizare la începutul lunii aprilie, susțin sursele citate.“Oțel e executantul perfect. Azi va da aviz pozitiv pe ordonanță, deși Direcția de avizare are nevoie de două-trei zile de obicei să dea ok-ul pe un act normativ”, susțin surse din Ministerul Justiției.Premierul Florin Cîțu l-a demis pe Stelian Ion din funcția de ministru al Justiției miercuri seara, 1 septembrie. Klaus Iohannis a semnat revocarea lui Stelian Ion ziua următoare, joi, iar interimatul a fost preluat de Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne.Stelian Ion a declarat că adevărata miză a demiterii nu a avut legătură cu programul Anghel Saligny, ci cu procedura de selectare a candidaților pentru procurorii de rang înalt.”Am început procedura de selectare a candidaților pentru procurorii de rang înalt, procuror șef DIICOT și alte funcții, foarte importante.Am primit mai multe semnale cum că nu e în regulă ca un ministru USR , sau eu în special, să coordonez această activitate, și că nu ar trebui să o fac eu, ci să o facă altcineva pentru a avea un deznodământ știut înainte. Dacă lucrurile se desfășoară într-o anumită cronologie și se confirmă aceste lucruri, concluziile se pot trage”, a declarat Stelian Ion în 2 septembrie.Lucian Bode ( PNL ), ministrul interimar al Justiției, a anunțat joi, 2 septembrie, că oprește procedura de numire a unor procurori în funcții de conducere la DIICOT, DNA și Parchetul general, concurs lansat de Stelian Ion.”Numirea în funcții de conducere la vârful parchetelor este o politică pe termen lung, o politică crucială pentru buna funcționare a acestei instituții. În consecință, consider că această procedură nu se poate derula pe un mandat al unui ministru interimar”, a declarat Lucian Bode în 2 septembrie.