Ministrul de Interne spune ca au ajuns in online locatii ale institutiilor din sistemul de aparare in urma datelor publicate de Ministerul Sanatatii

"Nu este normal ca ele sa fie publicate cu adrese legat de sistemul de aparare, sistemul de ordine publica, inteleg ca era vorba si de servicii. In ce conditii vezi adresa si constati ca acolo s-au vaccinat niste persoane. In momentul acela te poti astepta ca unii pot veni sa fotografieze, sa filmeze. Nu mi se pare normal sa dam publicitatii astfel de date", a spus Lucian Bode. Totodata, ministrul de Interne a recunoscut ca angajatii din MAI s-au vaccinat fara a se programa in platforma."S-a respectat legea. Nu pe platforma oficiala", a spus Bode. Lucian Bode a precizat ca, din cei 50.000 de angajati din MAI care si-au exprimat optiunea pentru vaccinare, pana acum s-au vaccinat circa 26.000-27.000.Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca, in urma unei discutii avute cu seful Corpului de control al Guvernului, institutia se va autosesiza cu privire la respectarea legislatiei privind publicarea datelor legate de pandemie. Astazi, presedintele Comitetului national pentru campania de vaccinare, colonelul Valeriu Gheorghita , a declarat el este cel care a facut o informare catre premier despre modalitatea de prezentare a datelor privind vaccinarea in mediul online, pentru ca, in opinia sa, este necesara "o prevalidare" a informatiilor publicate.Dupa anuntul premierului privind controlul la Ministerul Sanatatii, a fost sistata publicarea datelor privind epidemia - numarul de teste pe judete, rata de incidenta in fiecare localitate, numarul de decese pe judete, numarul pacientilor internati in fiecare spital.