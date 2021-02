Ministrul de Interne, despre protestul cu fumigene de la Cotroceni: "Nu face cinste celor care se vor reprezentantii politistilor"

Lucian Bode a afirmat, despre manifestatia de miercuri, 24 februarie, din fata Palatului Cotroceni ca ceea ce s-a intamplat nu face cinste celor care se vor reprezentantii politistilor. Cativa protestatarii, sindicalisti din Politie, s-au imbrancit cu jandarmii si au fost aruncate fumigene."Nu sunt de acord cu aceasta afirmatie. Sunt un sustinator al oricarei forme de protest civilizata. Ce s-a intamplat ieri (miercuri - n.r.) in respectiva manifestare la care faceti referire nu face cinste celor care se vor reprezentantii politistilor. Este inadmisibil ca tu, lider sindical, sa te pretezi la instigare, la a darama garduri, la a instiga, pana la urma, la nerespectarea legii. Eu asa ceva nu mi-am putut imagina si este nedrept ca din cei aproximativ 100 de manifestanti, undeva intre 10 si 15 erau reprezentantii politistilor. Restul erau din sistemul de penitenciare, grefieri si asa mai departe. Nu este corect ca pui aceasta eticheta, ca politistii s-au batut cu jandarmii. Jandarmii au aplicat legea", a declarat Lucian Bode, intrebat joi la Parlament despre protestul de miercuri si daca este de acord cu astfel de actiuni violente.El a adaugat ca jandarmii doar au aplicat legea si nu au fost instigatori sau violenti."Ce-ar insemna ca un politist aflat in timpul activitatii, de la Rutiera, spre exemplu, sa constate ca un jandarm nu respecta legislatia rutiera. Il lasa sa mearga mai departe? Jandarmii au aplicat legea. Nu au fost violenti, nu au instigat. Cei care au instigat au fost cativa, noi i-am identificat. Jandarmeria i-a identificat si au primit amenzile de rigoare", a completat Bode.Pe de alta parte, liderul PSD Marcel Ciolacu se arata socat de cateva imbranceli la Cotroceni: "Scenele in care jandarmii se cearta cu politistii la proteste sunt inimaginabile"