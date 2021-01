Ministrul de Interne, dupa incetarea imputernicirii lui Laurentiu Cazan la conducerea IJJ Prahova: Cat voi avea acest mandat nu voi lasa necorectate acele erori sau situatii care declanseaza dispute publice

"In urma discutiilor aparute in spatiul public care afecteaza imaginea Jandarmeriei Romane, incepand cu data de astazi, 4 ianuarie, lt. col. Laurentiu Cazan a decis sa-si retraga acordul privind imputernicirea sa in functia de inspector sef al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Prahova. Pentru asigurarea continuitatii comenzii, la conducerea Inspectoratului va ramane prim-adjunctul inspectorului sef, colonel Dragos Buzoianu", scrie ministrul pe Facebook In conformitate cu prevederile legale, cu aceeasi data, prin ordin al inspectorului general al Jandarmeriei Romane, Laurentiu Cazan urmeaza sa indeplineasca atributiile avute inainte de aceasta imputernicire."Inteleg complexitatea si importanta pe care MAI o are, atat din postura de ministru al Afacerilor Interne, cat si ca simplu cetatean. Sunt convins ca profesionalismul, implicarea pentru a garanta cetatenilor o societate sigura caracterizeaza fiecare angajat, indiferent de functie sau de linia de activitate", mai scrie Bode.El arata ca este constient ca exista si exceptii, care trebuie sanctionate."Cat voi avea acest mandat , (...) nu voi lasa necorectate acele erori sau situatii care declanseaza dispute publice, din cauza carora imaginea acestor institutii fundamentale ale statului roman ar putea avea de suferit", se arata in postarea mentionata.Lucian Bode precizeaza ca, la patru zile de la preluarea mandatului de ministru al Afacerilor Interne - 28 decembrie 2020, a aflat ca Laurentiu Cazan a fost imputernicit la comanda Inspectoratului Judetean de Jandarmi Prahova."Am cerut explicatii conducerii Jandarmeriei Romane si am fost informat ca decizia de imputernicire a fost semnata pe 21 decembrie, decizie fata de care mi-am exprimat dezacordul. In legatura cu informatiile aparute astazi in spatiul public referitoare la acest caz, fac precizarea ca inca din data de 28 decembrie am purtat discutii cu prim-ministrul Romaniei si cu liderii coalitiei de guvernamant, carora le-am expus punctul meu de vedere in legatura cu acest caz", adauga Bode.Laurentiu Cazan, fost director general al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, este unul dintre sefii Jandarmeriei acuzati ca au organizat reprimarea manifestatiei din 10 august 2018. Dosarul privind evenimentele de atunci a fost clasat, dar DIICOT a solicitat redeschiderea sa, cerand reluarea urmaririi penale pentru o parte din sefii Jandarmeriei de la acea vreme, printre care si Cazan.