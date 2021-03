Ministrul de Interne: Romanii vor putea solicita cartea de identitate electronica din luna august

"Este, practic, etapa finala a procesului de modernizare si de aliniere la standardele europene a documentelor de identitate romanesti atat in ceea ce priveste dimensiunea acestora, cat si privitor la datele personale", a scris ministrul Lucian Bode pe pagina sa de Facebook Noua carte de identitate electronica, pe care cetatenii romani o vor putea solicita incepand cu luna august, va avea dimensiuni reduse fata de actualul document si va contine elemente de securitate care vor asigura posesorilor garantia ca identitatea nu le poate fi furata, iar institutiilor publice sau private - certitudinea ca persoana care prezinta actul de identitate este titularul datelor de identificare inscrise pe acest document.Potrivit sursei citate, prin actul normativ aprobat este prevazuta si simplificarea modalitatii de obtinere a acestor documente, astfel ca, daca autoritatea publica detine deja anumite informatii necesare solutionarii cererii cetateanului, acesta nu mai trebuie sa prezinte documente doveditoare."Stiu ca acesta este un proiect mult asteptat de romani si ca de-a lungul procesului de consultare publica a existat un interes deosebit din partea societatii civile, care a avut o contributie valoroasa pentru definitivarea acestuia. Iata ca acest parteneriat a dat roade si acum putem vorbi de modernizarea unui segment important al serviciilor pe care Ministerul Afacerilor Interne le ofera cetatenilor", mai scrie ministrul.Bode isi exprima increderea ca toti specialistii din MAI vor face in continuare tot ce este necesar pentru initierea si definitivarea "unor proiecte la fel de indraznete si, in acelasi timp, la fel de importante pentru romani".