Ministrul Lucian Bode, mesaj de Anul Nou: 2020, un an in care am fost pusi in fata unor provocari fara precedent si care ne-a fortat sa fim mai uniti si mai buni

"Am invatat sa pretuim mai mult viata, sanatatea noastra si a celor dragi, am invatat ce mult conteaza sa nu cedezi la greu si sa transformi o criza intr-o oportunitate", a transmis Bode."Peste cateva ore incheiem anul 2020, un an in care am fost pusi in fata unor provocari fara precedent si care ne-a fortat sa fim mai uniti si mai buni. Am invatat in acest an mai multe lectii care ne-au adus mai aproape unii de altii si ne-au temperat agitatia cotidiana. Am invatat sa pretuim mai mult viata, sanatatea noastra si a celor dragi, am invatat ce mult conteaza sa nu cedezi la greu si sa transformi o criza intr-o oportunitate", a scris Bode, joi seara, pe Facebook Ministrul de Interne afirma ca asteapta "cu speranta si ncredere" anul 2021."Asteptam anul 2021 cu speranta si incredere ca ne va fi mai bine, ca vom reveni la normalitate si ne vom implini dorintele si proiectele de suflet. Sunt increzator ca anul care vine ne va gasi mai pregatiti ca niciodata sa luam ce este mai bun de la viata! Va doresc un An Nou cu sanatate, sa indraznim mai mult si sa cream momente memorabile alaturi de cei care conteaza in vietile noastre. La multi ani, dragi romani ", a transmis ministrul de Interne.