Numire controversata in fruntea Academiei de Politie, institutia scandalurilor de plagiat. Legaturile dintre noul rector, si el suspect de plagiat, si ministrul Lucian Bode

Cum voiau sefii Academiei de Politie sa o discrediteze pe jurnalista Emilia Sercan

Jurnalista Emilia Sercan, cea care s-a remarcat in ultimii ani prin demascarea unui numar imens de plagiate, sustine ca asupra tezei de doctorat a lui David Ungureanu exista mai multe suspiciuni de plagiat, neverificate de catre institutie."David Ungureanu are una dintre cele doua teze de doctorat suspecte de plagiat. A doua, dupa titlu, pare asemanatoare cu prima.In ciuda suspiciunii de plagiat, neverificate oficial, ministrul doctor Lucian Bode l-a numit pe David Ungureanu rector. L-a numit rector si in ciuda faptului ca una dintre sanctiunile aplicate de Ministerul Educatiei anul trecut Academiei de Politie, atunci cand au fost retrase autorizatiile de functionare ale scolilor doctorale, viza reorganizarea Academiei.De ce a fost ales, totusi, David Ungureanu? Pentru ca face parte din grupul de apropiati ai lui Marius Mihaila, rectorul de 6 zile al Academiei, numit ilegal sa conduca Academia anul trecut de ministrul Marcel Vela la cererea ministrului doctor Lucian Bode.Marius Mihaila, fostul sef al Comisiei de Etica din Academie, este cel care a protejat plagiatorii din Academie, incepand cu fostul rector Adrian Iacob, continuand cu fostul sef al DGA Catalin Ionita, si mai apoi cu zecile de plagiatori descoperiti in urma analizelor interne din Academie, dar niciodata trimise la CNATDCU.Marius Mihaila, fostul coleg de liceu al ministrului doctor Lucian Bode, este acum seful de cabinet al acestuia si cel care l-a recomandat pe David Ungureanu in functia de rector, dar si cel care il va sfatui pe Bode in legatura cu Academia.De ce e importanta institutia asta? Pentru ca acolo sunt scoliti cei care ajung mai tarziu sa coordoneze operatiuni precum cea de la Onesti, Caracal etc. Si pentru ca tot acolo ar trebui sa fie formata fibra morala a viitorilor "oameni ai legii"", a scris jurnalsita pe pagina ei de Facebook Jurnalista Emilia Sercan a fost in centrul celui mai mare scandal care a lovit Academia de Politie. Chestorul Adrian Iacob, rectorul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", si comisarul sef Petrica-Mihail Marcoci (foto), prorectorul institutiei, au incercat sa stranga probe pentru discreditarea jurnalistei Emilia Sercan pentru a o determina sa inceteze investigatiile sale privind lucrarile de doctorat.Acesta ar fi fost primul pas, inainte de a trece la santajarea ziaristei, potrivit rechizitoriului DNA , prin care cei doi inalti ofiteri au fost trimisi in judecata. Un caz fara precedent in Romania.Chestorul si comisarul-sef sunt judecati in acest caz de instigare la santaj. Dosarul a ajuns pe rolul Curtii de Apel Bucuresti.Marcoci si Iacob erau nemultumiti de demersurile Emiliei Sercan, care scria despre doctoratele plagiate care au fost obtinute la Academia de Politie. In plus, in martie 2019, jurnalista a dezvaluit ca lucrarea lui Adrian Iacob este plagiata cel putin 70%.Planul chestoruluiArticolele au determinat demararea unor anchete administrative la nivelul Ministerului Afacerilor Interne si a unor verificari ale comisiei de etica din cadrul Academiei. In acest context, Iacob si Marcoci au planuit discreditarea jurnalistei.In realizarea acestor demersuri, "cei doi s-au folosit de functiile pe care le detineau, implicand persoane care le erau subordonate si utilizand resursele academiei si cunostintele specifice dobandite in calitate de ofiteri de politie ."Una dintre aceste persoane a fost subinspectorul Gheorghe-Adrian Barbulescu, care absolvise cursurile Academiei de Politie in cursul anului 2018 si care fusese angajat in acelasi an in cadrul institutiei de invatamant, ca ofiter debutant, in urma demersurilor facute de Iacob.Trebuie spus ca in acest caz, Barbulescu a pledat vinovat in fata procurorilor DNA si a solicitat incheierea unui acord de recunoastere a vinovatiei.Discutii pe aplicatii criptateAncheta DNA a dezvaluit ca Iacob i-ar fi cerut, in luna martie, lui Barbulescu sa il ajute in demersurile sale de a o opri pe Emilia Sercan. Chestorul ar fi profitat de relatia de subordonare functionala, diferenta de varsta si de grad profesional, relatia personala care se dezvoltase intre ei si recunostinta pentru oportunitatea de a continua sa activeze in mediul universitar.Imediat dupa ce planul a fost pus la punct, contactele dintre cei doi s-au intensificat semnificativ. Comunicarile dintre cei doi se realizau folosind in mod exclusiv aplicatii criptate (Whatsapp, Telegram si Signal), pentru a evita interceptarea comunicatiilor.Au cautat lucrarile Emiliei SercanPotrivit DNA, Iacob i-ar fi cerut initial lui Barbulescu sa caute pe Internet informatii potential compromitatoare referitoare la Emilia Sercan. Subinspectorul a identificat mai multe articole de presa care faceau referire la jurnalista, le-a imprimat si i le-a predat chestorului.Iacob ar fi incercat sa documenteze o eventuala suspiciune de plagiat in legatura cu lucrarile publicate de Emilia Sercan, urmand ca informatiile sa fie folosite pentru discreditarea acesteia. Una dintre misiunile pe care acesta i le-a dat lui Barbulescu era inclusiv gasirea lucrarilor de licenta si disertatie, pentru a le verifica cu programul antiplagiat.Subinspectorul a reusit insa sa identifice doar o carte publicata de Emilia Sercan, care relua in esenta teza de doctorat a acesteia. Intrucat lucrarea se prezenta sub forma unui fisier electronic de tip PDF, care nu putea fi analizat de softurile antiplagiat detinute de academie, Iacob i-a cerut lui Barbulescu sa o transcrie in format Word.Promisiunile: Nu o sa fii depistatIn paralel cu demersurile de discreditare, rectorul si prorectorul Academiei de Politie i-ar fi cerut lui Barbulescu sa-i transmita Emiliei Sercan mai multe mesaje de amenintare."Ambii ofiteri superiori au avut mai multe discutii cu Barbulescu Gheorghe-Adrian, atat impreuna cat si separat, prilej cu care l-au asigurat ca nu va putea fi depistat de organele de urmarire penala", explica DNA.