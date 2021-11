Sindicatele din poliție îl acuză pe ministrul Bode de ipocrizie în cazul poliștilor care au cerut porc de Crăciun. „Ne-a lăsat impresia că a destructurat vreo rețea de crimă organizată”

Sindicatul polițiștilor Europol a reacționat sâmbătă, 27 noiembrie, în cazul anchetei cerute de ministrul de Interne, Lucian Bode, după scandalul de la Giurgiu acolo unde mai mulți polițiști ar fi cerut câte un porc drept primă de Crăciun. Sindicatele susțin că ministrul nu doar că nu are simțul umorului dar că dă dovadă de ipocrizie, comparația făcută fiind cu scandalul provocat de Christian Ciocan.

„Povestea porcului, de Lucian Bode

În ultimele 3 zile s-a creat o adevărată isterie națională în jurul unei imagini cu un raport în care se cere un porc de Crăciun de către un polițist. Nu a avut nimeni curiozitatea să întrebe dacă raportul este real, dacă chiar a fost întocmit sau semnat de polițiștii cărora le apare numele pe raport sau dacă a fost înregistrat la nivelul unității. De ce? Pentru că la noi „tot ce zboară se mănâncă” și pentru că șefii Poliției nu au avut capacitatea să iasă imediat să comunice aceste informații, lăsând ca interpretările pe subiect să fie acceptate ca fiind reale, de către public.

Simțul umorului sau lipsa acestuia este indicatorul de inteligență al unui om. Iar în privința ministrului Bode avem dubii serioase văzându-i reacția pe acest caz. Satisfacția cu care a anunțat Bode că l-a „zburat” din funcție pe șeful Serviciului Rutier, ne-a lăsat impresia că a destructurat vreo rețea de crimă organizată sau că l-ar fi prins pe cel care a pus bomba la Arad. În realitate, anunțul acestuia reprezintă o adevărată cacealma, și asta pentru că ofițerului care exercita funcția de șef serviciu rutier îi expira oricum împuternicirea în 30 noiembrie însă, imediat după ce a văzut amploarea dată acestei glume, a solicitat din proprie inițiativă încetarea împuternicirii pentru această poziție, înainte de anunțul ministrului.

Și mai vedem dubla măsură în cazul lui Bode în condițiile în care a declarat că „a decis declanșarea cercetării prealabile” în cazul a 5 agenți menționați în pozele care au apărut în presă, în condițiile care, pentru cms. șef Christian Ciocan, după circul pe care l-a făcut în vară pentru faptul că a fost amendat, nu s-a declanșat nicio cercetare disciplinară, nu s-a aplicat nicio sancțiune și nici nu s-a reținut că a fost prejudiciată imaginea instituției.

Sindicatul EUROPOL va asigura asistența polițiștilor cercetați pentru a demonstra ridicolul situației”, se arată în comunicatul Sindicatului Europol.

Cazul de la Giurgiu

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a decis vineri, 26 noiembrie, încetarea împuternicirii şefului Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Giurgiu, Tache Mihail Ion, după ce un agent a cerut conducerii să fie recompensat cu un porc de Crăciun.

De asemenea, a fost declanșată cercetarea prealabilă faţă de un ofiţer şi cinci agenţi de poliţie privind unele abateri disciplinare.

”Este nedrept pentru zecile de mii de poliţişti care sunt zi de zi la datorie, este nedrept să fie subiect de glume pe seama unor nefericiţi de la Serviciul Rutier Giurgiu. Ştiţi expresia foarte cunoscută şi folosită foarte des în limba română: când o zbura porcul. Ei, se pare că această expresie a inspirat pe cei de la Poliţia Rutieră Giurgiu şi vreau să anunţ astăzi aici faptul că, până o zbura porcul, am decis să îi zbor eu pe câţiva din funcţie”, a afirmat Bode, la Guvern.

Împuternicirea şefului de la Serviciul Rutier din cadrul IPJ Giurgiu încetează din 26 noiembrie.

”Aşadar, am decis încetarea împuternicirii şefului Serviciului rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu începând cu data de 26 noiembrie şi am decis declanşarea cercetării prealabile, în conformitate cu Statutul poliţistului, faţă de un ofiţer şi cinci agenţi de poliţie pentru a stabili existenţa sau inexistenţa unor abateri disciplinare”, a adăugat ministrul de Interne.

Anterior, în cursul zilei de vineri, Lucian Bode a declarat, referindu-se la acest subiect, că ”o astfel de acţiune a unor nefericiţi rămâne în categoria şi poliţiştii au umor”.

”Poliţiştii au umor. Am văzut şi eu această cerere. (...) În aceste momente, în care structurile MAI sunt în prima linie în ceea ce priveşte lupta cu pandemia şi acţionăm cu peste 25.000 de efective în fiecare zi, când acţiunile noastre pe linia combaterii infracţionalităţii dau rezultate, o astfel de acţiune a unor nefericiţi, să spun aşa, rămâne în categoria şi poliţiştii au umor. (...) La MAI nu aprobăm glume”, a spus Bode, răspunzând unei întrebări din partea jurnaliştilor cu ocazia preluării mandatului de către noul ministru al Justiţiei, Cătălin Predoiu.

Agentul de poliție a cerut superiorilor să primească un porc de Crăciun, el fiind păcălit de un coleg care i-a spus că şefii instituţiei sunt obligaţi prin lege să îl recompenseze cu un porc, iar greutatea animalului este stabilită în funcţie de vechimea sa în Poliţie.

Sindicatul Europol, atac dur la ministrul Bode in cazul comisarului Ciocan

Ministerul de Interne a anuntat joi, 8 iulie, ca seful Unitatii de Politici Publice din MAI, Christian Ciocan va pleca din functie. El se va ocupa in continuare de prevenirea infractionalitatii. Anterior, ministrul Bode isi aratase nemultumirea privind imaginile filmate in sediul Sectiei 4 unde Ciocan avusese o discutie nepotrivita cu un coleg, si pentru ca acest film a aparut in spatiul public prin intermediul unui sindicat.

Sindicatul Europol a criticat reactia ministrului Lucian Bode in cazul comisarului sef Christian Ciocan. Acesta se afla de un an imputernicit pe functia de director al Unitatii de Politici Publice din MAI.

"Avem prima reactie a ministrului Bode despre cazul Ciocan. Cea mai mare problema a ministrului Bode se pare ca nu e comportamentul si atitudinea suburbana a comisarului sef Ciocan la adresa politistilor care au aplicat legea, aflat in subordinea sa directa in cadrul MAI, ci faptul ca aceste imagini au ajuns in spatiul public.

E ca si cum victima unui viol este intrebata intai cat de scurta era fusta pe care o purta si abia apoi despre trauma prin care a trecut" transmite sindicatul Europol pe pagian de Facebook.

Ads