Trei sferturi din bugetul MAI este alocat platii salariilor si pensiilor angajatilor din sistem. Ministrul de Interne anunta ca vrea sa acceseze fonduri europene

"Eu cred ca bugetul MAI pentru anul 2021 este in egala masura foarte complicat de realizat, dar si foarte simplu. De ce este foarte simplu? Pentru ca 76% din buget se duce catre doua componente: cheltuielile de personal, respectiv pensii. Avem aproape 129.000 de angajati in plata si peste 87.000 de pensionari.Deci 76% din buget merge aici, si atunci m-am gandit de unde as putea sa aduc mai multi bani la buget in acest an si sa am o crestere fata de anul trecut. Si o crestere de aproape 500% - vorbim de aproximativ 500 de milioane de euro - imi propun sa o aduc din fonduri europene", a declarat Lucian Bode, luni seara, la Digi 24. Acesta a mentionat ca aproape 700 de milioane de euro sunt disponibile din actualul exercitiu financiar al UE, iar alte 1,3 miliarde de euro pot fi atrase de MAI din PNRR in perioada 2021-2026, banii europeni urmand a fi utilizati pentru investitii.Ministrul de Interne a vorbit si despre ceea ce isi propune Executivul in privinta bugetului pentru anul in curs."Coordonatele mari sunt deficit undeva la 7% asumat atat la nivel politic, cat si la nivelul dialogului cu partenerii nostri europeni, investitii (...) ne propunem o tinta de aproximativ 60 de miliarde de lei investitii publice, din care 50% fonduri europene nerambursabile. De asemenea, ne propunem sa reducem cheltuielile. (...)Anul acesta va fi un an al reformelor, reforme absolut obligatorii pentru sistemele publice, pentru ca cel mai mare pacat intr-un sistem public este resursa umana. Daca intr-un sistem public resursa umana este insuficienta, daca este slab pregatita profesional si daca are si probleme de integritate, prabusirea acelui sistem public este asigurata. In aceste conditii, se impun reforme si la nivelul MAI, se impun restructurari la nivelul companiilor de stat, dar despre toate aceste coordonate va va da detalii domnul prim ministru", a afirmat Bode.