VIDEO Cum arata statia de metrou Romancierilor, de pe magistrala Drumul Taberei

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a cerut scuze bucurestenilor, in numele celor 17 ministri ai Transporturilor, pentru faptul ca Magistrala M5 nu va fi gata la data de 30 iunie, precizand ca problemele sunt la centrala de ventilatie si la statia de pompare a apei din infiltratii.Premierul Ludovic Orban nu a avansat un termen cand va fi putea fi dat metroul in folosinta, spunand ca atunci cand "va fi din punct de vedere tehnic posibil de pus in circulatie , va fi pus in circulatie".Consiliul de Administratie al Metrorex a numit in urma cu o saptamana un nou director general interimar, pe Gabriel Mocanu, in locul Marianei Miclaus, iar ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a explicat intr-un comunicat ca, dupa ce toti cei implicati l-au asigurat ca termenul de finalizare a acestei magistrale va fi 30 iunie 2020, "termen asumat in mod nefortat", i-a transmis doamnei director Miclaus ca, din acel moment, "va sta cu mandatul pe masa". Mariana Miclaus fusese numita in functia de director general provizoriu in noiembrie 2019.Planul de relansare economica prezentat de Guvern la inceputul acestei luni prevede, in ceea ce priveste lucrarile la reteaua de metrou, prevede finalizarea lucrari lor la metroul Drumul Taberei, precum si lansarea M6 - tronsonul Gara de Nord - 1 Mai - Aeroport Otopeni, M4 - tronsonul Gara de Nord - Gara Progresul, extensie M2 Pipera - Petricani si Berceni - Linia de Centura Sud, dar si metroul Cluj Napoca.