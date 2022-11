Teza de doctorat a ministrului Lucian Bode conține „unele fragmente plagiate”, arată Comisia de etică a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj

Comisia de etică a Universităţii ”Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca a constatat că teza de doctorat a ministrului de Interne, Lucian Bode, are ”abateri de la bunele norme de publicare”, mai exact erori de citare şi unele fragmente plagiate.

”Nu rezultă cu certitudine că plagiatul a fost unul intenţionat sau mai degrabă a derivat din necunoaşterea/neaplicarea tehnicilor de citare (…). Acest lucru nu schimbă concluzia că există fragmente plagiate”, se arată în concluziile Comisiei.

Hotărârea Comisiei de etică a UBB Cluj-Napoca a fost adoptată în urma unei sesizări privind abaterile de la etică în teza de doctorat a lui Lucian-Nicolae Bode, intitulată ”Securitatea energetică şi managementul resurselor la începutul secolului XXI. România în context european actual” şi susţinută în anul 2018, la UBB.

”Comisia a analizat sesizarea privind teza de doctorat menţionată anterior exclusiv din perspectiva abaterilor de la etica în cercetare. Comisia NU a analizat teza de doctorat din punctul de vedere al calităţii sale, atribut care revine comisiei de susţinere a tezei de doctorat şi CNATDCU. Comisia a analizat exclusiv aspectele semnalizate extern prin sesizarea 1439/18.10.2022 şi cele care rezultă din Rapoartele antiplagiat iThenticate din 2018 şi Turnitin din 2022 iniţiate de UBB. În vederea asigurării dreptului la apărare într-o procedură administrativă, a fost solicitat şi punctul de vedere al domnului L. Bode, care l-a transmis în două documente, din 25.10.2022 şi 27.10.2022. Ele sunt analizate în raportul Comisiei de Etică”, se arată în hotărârea publicată pe site-ul UBB.

Astfel, Comisia de etică a UBB a constatat ”o serie de abateri de la bunele norme de publicare: (1) erori de citare şi (2) unele fragmente plagiate”.

”S-au reţinut ca existând fragmente plagiate în 3 din cele 4 puncte ale sesizării nr. 14390/18.10.2022, alte fragmente plagiate fiind identificate in urma analizei interne a UBB. Fragmentele identificate ca având o problemă de tip plagiat reprezintă aproximativ 1923 de cuvinte din 65.000 cuvinte ale tezei (2.95 %). Ţinând însă cont că textele originale din care s-au preluat fragmente plagiate sunt citate în text şi în referinţe (cu o excepţie), chiar dacă nu acolo unde trebuie şi/sau cum trebuie, nu rezultă cu certitudine că plagiatul a fost unul intenţionat sau mai degrabă a derivat din necunoaşterea/neaplicarea tehnicilor de citare (ex. utilizarea de ghilimele/bloc de text; citare acoperitoare etc.). Acest lucru nu schimbă concluzia că există fragmente plagiate”, precizează Comisia.

Totodată, în document se arată că, deşi au fost constatate ”abateri de la etica cercetării”, iar Comisia ar fi propus sancţiunea ”avertisment scris” şi cea de corectare a tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de bună conduită, s-a stabilit că Lucian Bode nu face parte din categoriile prevăzute de lege împotriva cărora se poate aplica o sancţiune referitoare la încălcarea eticii universitare şi a bunei conduite în cercetare.

”Întrucât domnul Bode nu deţine niciuna dintre calităţile de mai sus, Comisia constată ca deşi a identificat încălcări ale eticii în domeniul cercetării, nu poate dispune sancţiuni”, scrie în hotărâre.

Informaţii privind concluziile Comisiei au fost publicate iniţial de edupedu.ro.