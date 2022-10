Lideri ai USR transcriu în grabă doctoratul ”pierdut” al ministrului Bode. ”Nu ai voie nici să faci foto la ecranul computerului” FOTO

Deputatul USR Iulian Bulai a transmis vineri, 7 octombrie, că, alături de alți membri din partid, s-a apucat de transcris lucrarea de doctorat a ministrului de Interne Lucian Bode, care era de negăsit în librării sau alte biblioteci.

Conform lui Iulian Bulai, lucrarea lui Bode apare la Biblioteca Națională, însă pentru a transcrie teza, cei din USR sunt forțați să o transcrie la mână din cauza regulamentului instituției care interzice orice fel de copiere la xerox, fotografiere ori captură de ecran.

„Facem un maraton al transcrierii tezei de doctorat a ministrului Bode. Pentru că lucrarea este de negăsit în librării sau alte biblioteci. Teza nu poate fi copiată la xerox sau fotografiată. Ea există doar în format de pagină scanată. Nu ai voie nici să faci foto la ecranul computerului.

Astăzi am fost la Biblioteca Națională pentru a transcrie teza de doctorat a lui Lucian Bode. Împreună cu Cristian Ghinea și colegii de la USR tineret: Mihai Costea și Cristian Baciu.

Situație ciudată: tezele de doctorat pot fi studiate doar de la două PC și doar transcrise la mână. Noaptea minții. Regulamentul este în vigoare din 25.09.2016”, a transmis Iulian Bulai.

Ads

Deputatul USR a adăugat apoi că săptămâna viitoare va cere o audiență la directorul Bibliotecii Naționale, Adrian Cioroianu, pentru a discuta despre regulamentul învechit.

„USR transparentizează teza de doctorat a lui Bode. Cristian a scris cu pixul, eu am scris direct pe telefon. Asta este culmea digitalizării în România. Să faci cercetare pe bani publici, dar să împiedici prin orice mijloc accesul la informație”, conchide Iulian Bulai.

Lucian Bode a declarat cu o zi în urmă că îi va da în judecată de acum încolo pe toți cei care vor spune că și-a secretizat teza de doctorat, din cauză că lucrarea este publică, la două biblioteci din țară, iar cei care spun asta ”își bat joc” de munca lui.

Ads

”În 2018 mi-am susținut teza de doctorat. În 2018 am adeverința de la Biblioteca Universitară Lucian Blaga, prin care se adeverește că am predat un exemplar din lucrare. Este documentul piesă la dosarul trimis la Ministerul Educației. În urmă cu 2 ani, jurnaliști interesați de lucrarea mea au spus că teza poate fi consultată de oricine, fiind vorba de o lucrare publică. Teza este accesibilă la Biblioteca Universitară Lucian Blaga, cât și la Biblioteca Națională. Toți cei care mă vor acuza de acum înainte că am secretizat teza de doctorat mă voi întâlni în instanță pentru că prea mult și-au bătut joc. Au citit-o de nu mai are coperți”.

Ads