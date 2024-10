Bute, amenintat cu bataia de Mendy

Lucian Bute, campionul mondial IBF la categoria supermijlocie, este amenintat cu bataia de francezul Jean Paul Mendy, care a pus ochii pe centura pugilistului roman.

Mendy, care se va lupta cu Bute la Bucuresti, in data de 9 iulie, spune ca il respecta pe Bute, insa marturiseste ca a venit in Romania pentru a-l bate pe sportivul nostru.

"Am avut multe partide, insa aceasta este cu adevarat speciala. Este cel mai important meci al vietii mele. Sunt convins insa ca si partida de dupa aceasta va fi la fel de importanta. Nu ma tem de nimic. Nici de Lucian Bute, nici de Romania, o tara care o cunosc de ceva vreme si care imi place foarte mult.

Credeti ca m-as mai obosi sa zbor in Romania daca nu as fi increzator? Nu sunt increzator, sunt foarte increzator! Voi castiga meciul! Bute este un mare boxer. Are multe calitati, dar si defecte. Stiu de ce trebuie sa ma feresc, mi-am facut un plan cum sa lupt, dar nu vi-l voi dezvalui acum", a spus Mendy pentru site-ul oficial al lui Lucian Bute.

Lucian Bute si Jean Paul Medy se vor lupta in data de 9 iulie, la sala Romexpo din Bucuresti, in cadrul galei "Campion pentru Romania".

Intreaga gala va putea fi urmarita pe site-ul Ziare.com.

