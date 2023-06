Bute nu mai are adversari la supermijlocie

Lucian Bute, campionul mondial IBF la categoria supermijlocie, se va gasi, la inceputul anului viitor, intr-o situatie incredibila - nu va avea adversari cu care sa se bata!

Sportivul nostru il va intalni, pe 5 noiembrie, pe jamaicanul Glen Johnson, intr-o partida in care isi va pune din nou in joc titlul mondial.

Dupa acest meci insa, Bute nu stie cu cine se va bate!

Optiunile pugilistului roman sunt putine, dupa cum anunta presedintele clubului la care este legitimat, Interbox.

Conform acestuia, Lucian se va lupta in 2012 pentru unificarea centurilor categoriei. Asta inseamna partide fie cu invingatorul turneului SuperSix, in finala intalnindu-se Carl Froch si Andre Ward, fie cu invingatorul meciului pentru titlul WBO dintre Robert Stieglitz si Mikkel Kessler.

Marea problema este ca ambele meciuri au fost amanate din cauza accidentarilor lui Ward si Kessler, astfel ca nu se stie cand ei vor deveni disponibili pentru Bute.

"Aceste probleme ar putea cauza o intarziere in planurile noastre. Initial, urma sa stim cu exactitate ce vom face in continuare in 6 noiembrie, dupa meciul lui Lucian. insa accidentarile lui Kessler si Ward vor duce probabil la o intarziere cu o luna sau doua a revenirii in ring a lui Lucian Bute. Sunt patru pugilisti care sunt tintele noastre. Dorinta noastra este ca Lucian sa boxeze cu unul dintre castigatorii acestor doua meciuri.

Asta inseamna ca probabil urmatorul meci va avea loc la jumatatea lunii aprilie. Trebuie sa subliniem ca Lucian a avut trei meciuri programate in acest an. La acest nivel este mult. Sunt foarte putini campioni mondiali care isi apara de atat de multe ori titlul (intr-un an - n.red.). Vom vedea ce va fi la 5 noiembrie. Poate va fi un meci foarte dificil si Lucian ar putea avea nevoie de putina odihna apoi", a spus presedintele clubului InterBox, Jean Bedard.

M.D.

