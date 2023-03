Lucian Bute, atacat de Pascal: "Un roman imbogatit pe spatele canadienilor"

Lucian Bute, fostul campion mondial IBF la categoria supermijlocie, a fost atacat de viitorul sau adversar, Jean Pascal.

Pascal sustine ca Bute este doar "un roman care s-a imbogatit pe spatele canadienilor", dupa cum anunta cei de la Libertatea.

Bute si Pascal se dusmanesc de cativa ani, cei doi disputandu-si titlul neoficial de cel mai bun pugilist din Canada.

Ambii au fost campioni mondiali, unul la supermijlocie si celalalt la semigrea, si ambii incearca sa revina in prim-planul boxului mondial, o victorie urmand a le aduce noi lupte pentru centurile cu diamante.

Jean Pascal este cunoscut in Romania si pentru faptul ca, in anul 2009, l-a invins de doua ori pe Adrian Diaconu, luandu-i romanului titlul mondial WBC la semigrea.

Intalnirea dintre Lucian Bute si Jean Pascal se va disputa in data de 25 mai, in Montreal, urmand a fi transmisa in direct pe site-ul Ziare.com.