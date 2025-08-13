Exclusiv Bute ii raspunde lui Froch!

Autor: Ionut Gaman
Joi, 07 Februarie 2013, ora 15:01
6140 citiri
Exclusiv Bute ii raspunde lui Froch!

Lucian Bute i-a raspuns lui Carl Froch, dupa ce pugilistul britanic a declarat ca-l va face din nou KO, chiar mai devreme decat l-a facut anul trecut la Nottingham.

Pugilistul nostru e in schimb convins ca-l poate bate pe cel poreclit "Cobra".

"Vreau sa-mi iau revansa! Vreau sa-l bat! O sa fie un alt Lucian Bute in ring la ora respectiva", a declarat Lucian Bute pentru Ziare.com

Foarte probabil, revansa lui Bute cu Froch va avea loc in toamna acestui an.

Initial, revansa ar fi trebuit sa aiba in toamna anului trecut, iar fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja, un apropiat al lui Lucian Bute, dezvaluie motivele care au tot dus la amanarea acesteia.

"Eu l-am influentat sa nu-si ia revansa imediat. Noi avem tactica noastra. E normal sa asteptam sa ne batem cu el atunci cand stim ca o sa-l batem. Am gresit odata si nu mai avem voie sa gresim si a doua oara", a declarat si Rudel Obreja pentru Ziare.com.

Exclusiv Froch: O sa-l fac din nou KO pe Bute - interviu Ziare.com

La sfarsitul lunii mai a anului trecut, Lucian Bute a fost facut KO in runda a 5-a de Carl Froch, intr-o lupta ce a avut loc la Nottingham si care a avut in joc centura IBF la categoria supermijlocie.

