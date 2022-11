Lucian Bute da cartile pe fata: Dezvaluiri in premiera despre "macelul" cu Froch

Lucian Bute a vorbit despre cea mai dura infrangere din cariera, cea suferita in fata lui Carl Froch la Nottingham.

Sportivul galatean a marturisit ca a avut probleme mari inaintea luptei cu Froch si isi arata cu degetul fostul antrenor pentru ca nu a amanat disputa.

Intrebat de ce nu si-a folosit atuurile in fata "Cobrei", preferand sa stea la bataie cu acesta, capitol la care era in inferioritate neta, Bute a vorbit despre problemele pe care le-a avut.

"Nu am scuze pentru infrangere. Dar adevarul este ca am fost nevoit sa trec peste cateva accidentari cu trei saptamani inainte de meci. Este poate prima data cand vorbesc despre asta. Am avut o infectie la degetul de la picior, a fost umflat si am luat antibiotice timp de zece zile. Apoi m-am accidentat la bratul stang, am avut o contuzie. Am facut un RMN, am luat anti-inflamatoare, am folosit bandaje duble la mana, insa nu m-am simtit asa cum trebuie, nu aveam forta in brat", a povestit Bute pentru The Fight City.

In acelasi timp, el crede ca fostul sau antrenor, Stephan Larouche, ar fi trebuit sa intervina in acel moment pentru a amana lupta.

"Sunt dezamagit de Stephane din acest motiv. De ce nu a amanat lupta? Sigut ca eu, ca sportiv, am sa spun: Da, chiar si cu aceste probleme pot sa-l bat! Dar uneori un pugilist trebuie sa fie protejat", a mai spus galateanul.

Lupta dintre Carl Froch si Lucian Bute a avut loc in data de 27 mai 2012, in Nottingham.

Lucian, la vremea respectiva campion mondial IBF, a fost dominat autoritar si a sfarsit prin a fi facut KO in runda a cincea.

De la acea infrangere cariera lui Bute a luat-o pe o panta descendenta, acesta ajungand sa nu mai lupte de un an si jumatate.

M.D.

