Canadienii reactioneaza violent: "Bute e un las, ne-a pacalit! E terminat!"

Fanii boxului din Canada au reactionat violent dupa ce Lucian Bute a anuntat ca isi amana meciul cu Jean Pascal din cauza unei accidentari care a recidivat in perioada de pregatire.

Daca in momentul perfectarii luptei dintre Pascal si Bute entuziasmul era la cote maxime, fiind vandute marea majoritate a biletelor puse in vanzare, dupa ce aceasta a fost amanata pentru o data nespecificata pana in acest moment canadienii au rabufnit.

Principalul vinovat a fost gasit Lucian Bute, insa nu a fost uitat nici clubul la care este legitimat romanul, Interbox.

Iata mai jos doar cateva dintre comentariile cititorilor din Canada postate la articolele despre Bute:

- "Ar trebui sa se reatraga, ca Doroftei! In Romania ei sunt recunoscuti ca niste lasi! Si-a amanat meciul acum, desi stia de doua saptamani ca are probleme. A asteptat atat pentru ca Pascal sa nu aiba timp sa isi gaseasca alt adversar. Imi vreau banii inapoi! Inaintea lui Bute, marele idol al boxului romanesc a fost Leonard Doroftei. Un pugilist cu un talent enorm... care a refuzat sa urce in ring in ultimul moment, ca un las! S-a retras dupa ce a fost batut de Gatti. N-am generalizat, n-am spus ca romanii sunt lasi, doar boxerii lor sunt!"

- "Nu mai am incredere in Interbox. Lucian Bute este un boxer terminat! Imi vreau banii inapoi."

- "Am fost pacaliti de Interbox si de Lucian Bute. In urma cu doua saptamani dadeau interviuri si ne spuneau ca sunt pregatiti iar acum ne spun ca e vorba de o accidentare veche. Interbox stia ca Lucian e accidentat si ca nu poate ajunge la forma optima."

- "Lui Bute ii e frica, stie ca nu il poate invinge pe Pascal si se teme ca isi va incheia cariera!"

