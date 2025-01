Scenariu negru pentru Lucian Bute: "Fereasca Dumnezeu"

Revansa dintre Lucian Bute si Carl Froch risca sa nu mai aiba loc.

Pugilistul roman a dezvaluit ca, daca va fi invins pe 25 mai de Jean Pascal, revansa cu Froch e in mare pericol.

"Pentru mine, meciul cu Jean Pascal va fi un test foarte important. Sper sa castig si sa pot disputa cu fruntea sus revansa cu Froch. Daca, feresca Dumnezeu, pierd cu Pascal, revansa cu Froch va fi greu sa mai aiba loc", a spus Bute, conform Mediafax.

Totusi, daca va castiga, Bute are in plan si o alta lupta pe langa revansa cu pugilistul britanic.

"Imi doresc sa redevin campion mondial. Ar fi o onoare si o mandrie pentru mine daca as castiga centura mondiala la doua categorii diferite. Au existat discutii intre promotorul meu si cel al lui Bernard Hopkins pentru un eventual meci si acest lucru este posibil pe viitor. Daca totul va fi bine cu Jean Pascal la 25 mai sunt toate sansele ca in viitorul apropiat sa am un meci cu Bernard Hopkins", a dezvaluit sportivul roman.

In ceea ce priveste lupta cu Pascal, boxerul nostru a prefatat intalnirea de la Centre Bell din Montreal.

"Pascal a fost campion mondial la categoria semigrea, iar cel dezavantajat voi fi eu pentru ca urc in greutate. El va fi mult mai puternic in seara meciului. Pascal este un luptator exploziv si puternic, are un croseu de stanga foarte bun si este impevizibil. Are insa si puncte slabe pe care sper sa le speculez in timpul meciului si astfel sa castig", a conchis acesta.

Lupta dintre Lucian Bute si Jean Pascal e programata pe 25 mai si va fi transmisa in direct de site-ul Ziare.com.

