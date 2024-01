Unde a investit Lucian Bute milioanele de dolari câștigate din box. Poate trăi liniștit până la finalul vieții

Lucian Bute și-a investit milioanele câștigate din box în Canada, iar domeniul pe care l-a ales este cel al imobiliarelor.

El a cumpărat două blocuri cu apartamente, la Montreal, pe care în prezent le închiriază și care îi aduc lunar venituri consistente în cont.

„Am businessul meu. Am investit banii câștigați în imobiliare. Mi-am luat câteva apartamente pe care le închiriez. Le gestionăm împreună eu și Elena, soția. Suntem fericiți cu ce facem. În pandemie nu am fost afectați. Închirierile se fac aici pe un an. Din contră, am avut cereri mai mari, oamenii stăteau în casă. Ca business, nu am simțit. În rest, a fost greu, a trecut, sperăm să nu se mai întoarcă perioada aia”, a declarat Lucian Bute, într-un interviu acordat în vara anului 2023, citat de gsp.ro.

Lucian Bute a devenit campion mondial în noiembrie 2007 și s-a retras din cariera de boxer profesionist în anul 2019.

Spre finalul carierei el a fost depistat pozitiv la un control anti-doping și suspendat.