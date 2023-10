Lucian Bute, reacție de furie din Canada: ”Cu ce am greșit eu să fiu tăvălit în halul ăsta?”

Fostul boxer Lucian Bute, ajuns la 43 de ani, a vorbit într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor despre viața pe care o duce în Canada, dar și despre cel mai delicat moment al carierei, „Gala Bute”.

Astfel, pentru că numele Bute este asociat acum în România cu numele dosarului de corupție născut în urma organizării acelei gale, fostul mare sportiv a răbufnit.

”I-au dat nume ca să facă rezonanță. Mie îmi pare foarte rău pentru ceea ce s-a întâmplat cu acest eveniment. Am venit cu mare drag să boxez în România, mi-am dorit foarte mult.

Dacă aș fi știut cum vor decurge lucrurile, nu aș fi venit niciodată. Nu aveam nevoie. Cu ce am greșit eu să fiu tăvălit în halul ăsta?

S-a scris doar Gala Bute. Eu mi-am făcut datoria, am venit, am boxat, am plecat. Mi-am plătit taxele, au venit și au controlat asta.

Hai să închidem subiectul pentru că nu-mi face plăcere să vorbesc despre acest lucru!”, a spus Lucian Bute, conform Gsp.ro, într-o discuție mai lungă.

