Lucian Bute ar putea reveni in ring. Boxerul roman, care a luptat ultima oara in luna februarie a acestui an, l-ar putea infrunta pe Steve Bosse. In varsta de 36 de ani, Bosse este un fost hocheist, care in ultimii ani a luptat in UFC, unde are un record de 12 victorii si doua infrangeri. Visul lui Bosse a fost insa sa ajunga in boxul...