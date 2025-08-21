Bute a izbucnit din nou in lacrimi

Duminica, 10 Iulie 2011, ora 17:36
3267 citiri
Lucian Bute a izbucnit in lacrimi, duminica, dupa ce a vazut pentru prima data imaginile victoriei pe care a obtinut-o in fata lui Jean-Paul Mendy.

Campionul mondial a fost invitat la Sport.Ro, unde a vizionat pentru prima data imagini de la gala disputata sambata seara.

In momentul in care au fost redate aceste imagini, Bute a izbucnit in lacrimi si a vorbit despre emotiile pe care le-a avut.

"Au fost momente unice, nu am mai avut asemenea sentimente de bucurie. Am mai boxat in multe locuri, am avut 15-20 de mii de ani, dar nu am mai intalnit o asemenea intensitate. Romanii au ceva special, sunt fanatici si cand sustin pe cineva o fac cu toata inima. Emotiile au fost si mai mari deoarece stiam ca in sala sunt familia mea si toti prietenii", a spus Bute.

De asemenea, Bute a dezvaluit ca s-a stapanit cu greu sa nu planga in momentul in care i s-a cantat imnul national.

"Cand Andra a cantat imnul national ma rugam la Dumnezeu sa ma stapanesc sa nu plang. Niciodata nu am mai avut asemenea emotii. Nu o sa uit niciodata aceste momente!", a adaugat Bute.

Bute a plans din nou si cand a vazut imaginile cu mama sa, care, desi a fost prezenta in sala, nu s-a uitat la meci.

Pe langa suportul fanilor romani, Bute a mai spus ca l-au ajutat foarte mult si sedintele de pregatire.

"M-am antrenat foarte bine, nu imi permiteam sa tratez altfel un asemenea meci. Dintr-un pumn se poate schimba cariera unui sportiv. Din acest motiv, patru-cinci ani cat o sa mai boxez, vreau sa o fac cu maxima seriozitate", a completat Bute.

Lucian Bute si-a aparat pentru a opta oara centura IBF la categoria super-mijlocie, dupa ce l-a invins prin KO in runda a patra pe francezul Jean Paul Mendy.

Urmatoarea lupta a lui Lucian, dar si numele adversarului, nu au fost insa stabilite. Bute a anuntat ca va incerca sa faca un meci de unificare a centurilor anul urmator.

C.M.

#lucian bute, #centura IBF , #stiri Lucian Bute
