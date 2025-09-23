Bute a primit o oferta din partea lui Doroftei: ce i-a pregatit marele sau rival

Duminica, 19 Ianuarie 2014, ora 21:14
4755 citiri
Aprig contestatar al lui Lucian Bute, Leonard Doroftei i-a facut acestuia o oferta dupa ce a fost infrant de Jean Pascal.

Leonard Doroftei a anuntat ca este gata sa-i ofere un post in conducerea Federatiei Romane de Box lui Lucian Bute, daca acesta va decide sa se retraga.

"Poate veni oricand la Federatie. Il asteptam cu drag, eu ii dau si postul de presedinte", a spus Doroftei la Radio Gsp.

Lucian Bute a fost invins la puncte de Jean Pascal intr-un meci disputat duminica dimineata la Montreal.

Decizia a fost unanima din partea celor trei arbitri: 116-112, 117-110, 117-111.

C.S.

