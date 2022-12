Canadienii fac un anunt important despre Lucian Bute

In ziua in care si-a prezentat noul antrenor, pe celebrul Freddie Roach, Lucian Bute a primit o veste importanta din partea canadienilor.

Presedintele clubului la care este legitimat galateanul, Jean Bedard de la Interbox, a dezvaluit ca numele urmatorului adversar al lui Bute va fi dezvaluit in curand.

Surpriza a venit atunci cand Bedard a precizat ca acest adversar nu va fi un necunoscut, pe care Lucian sa-l invinga usor, ci chiar unul dintre cei mai puternici pugilisti de la semigrea.

"Nu va fi o lupta de incalzire pentru Lucian. El este pregatit pentru a se bate cu cei mai buni de la aceasta categorie. Am avut o discutie sincera cu Freddie cu privire la urmatorul adversar si am o idee destul de clara despre ce ne dorim. Am demarat deja negocierile. Freddie m-a asigurat ca il poate pregati foarte bine pe Lucian intr-un timp scurt", a explicat Bedard.

Bute, avertizat de noul antrenor: Nu imi plac lenesii!

Intrucat este greu de crezut ca Interbox va opta direct pentru un meci pentru titlul mondial, campionii de la semigrea ies din discutie in cazul luptei lui Bute din decembrie.

Bute revine in forta: Ce anunt a facut joi

Romanul ar putea totusi boxa impotriva unui nume important, pe lista fiind sportivi ca Tavoris Cloud sau Chad Dawson.

M.D.

Ads