Este oficial: Lucian Bute lupta din nou pentru titlul mondial!

Lucian Bute va boxa din nou pentru un titlu mondial la cinci luni dupa ce a ratat sansa de a reintra in posesia centurii IBF.

De aceasta data, sportivul roman il va intalni pe campionul versiunii WBC de la categoria supermijlocie, este vorba despre suedezul Badou Jack.

Acesta a confirmat ca intalnirea va avea loc la sfarsitul lunii aprilie.

"Este oficial! Imi voi apara titlul impotriva lui Lucian Bute, in direct pe Showtime", a transmis suedezul pe site-urile de socializare.

Sansa unui nou meci pentru titlul mondial a aparut pe neasteptate pentru Bute, care il inlocuieste in gala din aprilie pe Julio Cesar Chavez Jr., cel care trebuia sa boxeze cu Badou Jack.

Se cunoaste primul adversar al lui Lucian Bute, in 2016. Va boxa pe 30 aprilie

Mexicanul s-a accidentat, iar cei de la Showtime au apelat la Bute, pe care il mai au inca sub contract.

Daca va reusi sa se impuna, Lucian nu doar ca va redeveni campion mondial, insa va primi o noua sansa la titlul IBF.

Asta pentru ca in gala din aprilie isi va pune centura in joc si James DeGale, omul care l-a invins pe Bute in noiembrie 2015.

Iar castigatorii celor doua lupte, Jack vs. Bute si DeGale vs. Rogelio Medina se vor infrunta intr-o noua gala, cel mai probabil in toamna, pentru unificarea titlurilor mondiale WBC si IBF la supermijlocie.

M.D.