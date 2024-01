Gala lui Bute de la Bucuresti, cercetata pentru coruptie

Gala "Campion pentru Romania" organizata la Bucuresti in iulie 2011 cu ocazia meciului dintre Lucian Bute si francezul Jean-Paul Mendy este cercetata pentru posibile acte de coruptie si alte fapte penale comise de presedintele Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja.

Potrivit Mediafax, care sustine ca a intrat in posesia notei de control intocmita de inspectorii Departamentului de Lupta Antifrauda (DLAF) si inaintata Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Rudel Obreja a dat dreptul de exclusivitate in organizarea galei "Campion pentru Romania" unei firme care ii apartinea tot lui.

In baza respectivului contract de exclusivitate, firma lui Obreja, Europlus Computers SRL, a obtinut, prin negociere directa de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, condus la acel moment de Elena Udrea, un contract de 10 milioane de lei, avand ca obiect "Promovarea brandului turistic al Romaniei".

Sursa citata mai noteaza ca inspectorii DLAF au ajuns la concluzia ca firma lui Rudel Obreja nu avea capacitatea tehnica si profesionala de organiza o asemena gala sau de a presta servicii de promovare a Romaniei ca destinatie turistica si a brandului national.

Ads

Aceasta avea doar patru angajati, toti part-time, si ca activitati secundare "serviciile de reprezentare media" si "activitatile agentiilor de publicitate". In aceste conditi, DLAF a ajuns la concluzia ca MDRT a incheiat contractul cu firma lui Obreja in baza exclusivitatii pe care aceasta o primise de la Federatia de Box al carei presedinte era.

"Pentru majorarea artificiala a valorii cheltuielilor efectuate in legatura cu organizarea galei, in corespondenta cu DLAF, SC Europlus Computers a invocat plati in valoare de 239.493,82 de lei care nu pot fi considerate ca fiind efectuate pentru organizarea reuniunii de box profesionist si care nu au legatura cu activitati de promovare a Romaniei.

Aceste cheltuieli se refera la bilet de avion pentru Denisa Obreja, haine la comanda pentru Rudel Obreja, comisionul din vanzarea biletelor de intrare la gala, servicii de cazare si masa achizitionate inainte de incheierea contractului cu MDRT pentru un grup de persoane care nu sunt angajatii Europlus Computers SRL, dineu dupa gala de box din 9 iulie sau servicii de consultanta prestate in perioada iulie 2011 - ianuarie 2012", afirma inspectorii DLAF in documentul de control transmis DNA.

Valoarea totala a contractului dintre MDRT si firma presedintelui Federatiei Romane de Box a fost de 1,93 milioane euro fara TVA.

In cadrul galei de box profesionist "Campion pnetru Romania", desfasurata pe 9 iulie 2011 la Romexpo, Lucian Bute l-a invins pe francezul Jean-Paul Mendy.