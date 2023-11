Guralivul Froch ii arunca manusa lui Bute

Guralivul pugilist britanic, Carl Froch, i-a aruncat manusa lui Lucian Bute, la doar cateva ore dupa ce a aparut informatia conform careia cei doi se vor infrunta in lunile urmatoare.

Fostul campion mondial marturiseste ca nu are inca un adversar stabilit pentru data de 5 mai, insa sustine ca putini sunt cei care il pot infrunta, Bute nefacand parte din aceasta categorie.

"Adversarul pentru data de 5 mai nu este deocamdata stabilit. Sunt putini cei care ar fi pregatiti sa ma infrunte la categoria supermijlocie si aici il includ si pe Lucian Bute, care a refuzat sa vina la Nottingham sa ma infrunte.

Showtime, reteaua de televiziune americana, m-a impiedicat sa boxez contra romanului in Canada pentru ca voiau ca acesta sa se lupte contra unui adversar american. Showtime are o intelegere cu Bute pentru trei meciuri, iar romanul nu a luptat cu un adversar american pana acum, deci e un lucru pe care compania insista", a explicat Froch in presa britanica.

Mai mult, desi Rudel Obreja a anuntat ca englezul va fi desemnat de IBF challenger obligatoriu pentru Bute, Froch spune ca trebuie sa-si castige in ring acest statut.

"Am doar doua sau trei variante de adversar pentru data de 5 mai. Mexicanul Librado Andrade e una dintre acestea, iar lupta ar urma sa fie una eliminatorie pentru titlul IBF. Daca as castiga contra lui, acest lucru ar face ca un meci contra lui Lucian Bute sa aiba loc automat. Am putea chiar sa facem o oferta care l-ar putea forta pe Bute sa vina la Nottingham. Daca nu ar avea curaj, ar trebui sa se ascunda la Quebec", a mai spus Froch.

Conform presedintelui FRB, oficialii IBF vor anunta vineri daca Froch este challenger obligatoriu, caz in care el si Bute se vor lupta aproape sigur in data de 5 mai.

M.D.

