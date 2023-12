Yahoo nu da doi bani pe Bute

Yahoo nu-l considera un boxer de calibru pe Lucian Bute.

Publicatia americana e sigura ca pugilistul roman n-ar avea nicio sansa intr-o lupta cu conationalul sau Andre Ward.

"Ward are probleme in a-si gasi un adversar pe masura. Asta deoarece i-a batut pe toti cei care conteaza la categoria super-mijlocie. Mikkel Kessler si Carl Forch nu vor sa auda de o noua lupta cu el, iar ceilalti boxeri sunt cu mult sub nivelul sau", scrie Yahoo Sports.

Andre Ward (28 de ani) detine centurile WBC si WBA la categoria super-mijlocie.

26 de victorii a inregistrat americanul la profesionisti din tot atatea partide.

I.G.

