Croitoru: Isarescu a identificat doua atacuri speculative asupra monedei nationale

Luni, 08 Aprilie 2013, ora 22:41 - Croitoru: Isarescu a identificat doua atacuri speculative asupra monedei nationale

Lucian Croitoru / BNR
Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a identificat doua atacuri speculative asupra monedei nationale, respectiv unul in 1999 si altul in 2008, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, Lucian Croitoru, consilier al Guvernatorului. "In Romania, patru zile consecutive de depreciere cu mai mult de 1% a monedei este ...
Lucian Croitoru, despre costurile economice ale crizei politice din vara
Luni, 22 Octombrie 2012, ora 08:40 - Lucian Croitoru, despre costurile economice ale crizei politice din vara
Lucian Croitoru / BNR
Consilierul guvernatorului BNR, Lucian Croitoru, a vorbit despre costurile economice ale crizei politice din vara, precizand ca, odata ce instabilitatea politica a fost inregistrata de investiori...
Lucian Croitoru, atac la politicieni: Spune-mi cine este la putere ca sa iti spun cine castiga licitatiile
Miercuri, 15 Februarie 2012, ora 17:28 - Lucian Croitoru, atac la politicieni: Spune-mi cine este la putere ca sa iti spun cine castiga licitatiile
Lucian Croitoru / BNR
Criza din Romania este rezultatul esecului guvernelor din ultimii 20 de ani de a instaura capitalismul, economia fiind capturata inca din decembrie 1989 de clicile formate din politicieni si...
Romania, in topul tarilor cu datorii riscante. Vezi ce spun specialistii
Miercuri, 11 Ianuarie 2012, ora 21:23 - Romania, in topul tarilor cu datorii riscante. Vezi ce spun specialistii
Lucian Croitoru / FMI
Romania se comporta ca o masina care incearca sa mearga cu frana de mana trasa, considera analistii contactati de Business24. Acestia au subliniat faptul ca cel mai mare risc in 2012 vine chiar...
Croitoru: Romania risca o crestere economica mica pe termen lung
Marti, 11 Octombrie 2011, ora 23:07 - Croitoru: Romania risca o crestere economica mica pe termen lung
Lucian Croitoru / BNR
Romania risca o crestere economica de maximum 3% pe an, pentru mult timp, avand in vedere ca evolutia depinde foarte mult de factorii externi, in timp ce statul nu va mai beneficia de intrarile de...
Despre Lucian Croitoru

Lucian Croitoru este doctor in economie si a fost desemnat premier pe 15 octombrie 2009 de catre presedintele Traian Basescu, insa guvernul sau a picat in Parlament.

Nascut la 13 februarie 1957, in Otopeni, Lucian Croitoru e necasatorit, insa are o relatie de durata cu fiica guvernatorului BNR, Lacramioara Isarescu.

Din 2007 este consilierul pe probleme de politica monetara al guvernatorului BNR, Mugur Isarescu.

Lucian Croitoru a candidat, in mai 2009, pentru un loc in Consiliul de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti, la propunerea reprezentantilor Bursei, insa nu a reusit sa castige.

In septembrie 2009, Lucian Croitoru a fost sustinut de PD-L pentru postul de viceguvernator al BNR, dar candidatura sa a fost respinsa de Parlament, fiind preferat liberalul Bogdan Olteanu, sustinut de PSD si PNL.

Este autorul a numeroase carti economice si a aproape 200 de articole de specialitate.

Lucian Croitoru
Lucian Croitoru

Data nasterii: 13 februarie 1957

Cariera:  consilier guvernatorul BNR, expert la FMI

Evenimente importante:  - desemnat premier in octombrie 2009

