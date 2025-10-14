Luni, 08 Aprilie 2013, ora 22:41 - Croitoru: Isarescu a identificat doua atacuri speculative asupra monedei nationale

Lucian Croitoru este doctor in economie si a fost desemnat premier pe 15 octombrie 2009 de catre presedintele Traian Basescu, insa guvernul sau a picat in Parlament.
Nascut la 13 februarie 1957, in Otopeni, Lucian Croitoru e necasatorit, insa are o relatie de durata cu fiica guvernatorului BNR, Lacramioara Isarescu.
Din 2007 este consilierul pe probleme de politica monetara al guvernatorului BNR, Mugur Isarescu.
Lucian Croitoru a candidat, in mai 2009, pentru un loc in Consiliul de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti, la propunerea reprezentantilor Bursei, insa nu a reusit sa castige.
In septembrie 2009, Lucian Croitoru a fost sustinut de PD-L pentru postul de viceguvernator al BNR, dar candidatura sa a fost respinsa de Parlament, fiind preferat liberalul Bogdan Olteanu, sustinut de PSD si PNL.
Este autorul a numeroase carti economice si a aproape 200 de articole de specialitate.